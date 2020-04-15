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Центр COVID-19 в Молдове

Представитель ВОЗ пояснила, почему в отчеты о COVID-19 вошли лечащиеся на дому

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (673)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200415/29888809/voz-poyasnila-pochemu-v-otchety-o-covid-19-voshli-lechaschiesya-na-domu.html

Всемирная организация здравоохранения учитывает не только подтвержденные случаи, но и развитие эпидемиологической ситуации в каждой из стран, входящих в глобальную систему надзора за распространением инфекции.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. В общее число инфицированных коронавирусом, согласно критериям, утвержденным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), входят не только лабораторно подтвержденные случаи, но и пациенты с симптомами заболевания, у которых прослеживается явная связь с больными COVID-19. Об этом рассказала представитель ВОЗ в Молдове Стелла Георгицэ на брифинге в среду.

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Соответственно, в Молдове, которая является частью глобальной системы эпидемиологического контроля ВОЗ, в статистику инфицированных на национальном уровне включаются и люди, которые не прошли тесты на COVID-19, однако могли находиться в контакте с инфицированными и проявляют клинические симптомы болезни, пояснила Георгицэ.

По словам представителя ВОЗ, на глобальном уровне выработаны три критерия, по которым оценивается ситуация с COVID-19 в каждой из стран — клинический, эпидемиологический и лабораторный.

Таким образом, каждые 48 часов Молдова представляет в ВОЗ статистические отчеты, состоящие из двух частей. Первая часть формируется на основе данных о подтвержденных лабораторных тестах. Вторая часть отражает клинико-эпидемиологическую ситуацию, которая учитывает возможные контакты инфицированных.

"Речь идет о случаях COVID-19, подтвержденных в результате проведения тестов в лаборатории, а также о случаях, когда присутствует явная связь с подтвержденным эпизодом инфекции на фоне проявления клинических симптомов. Критерии очень ясные, и семейные врачи, которые проводят лечение пациентов на дому, обязаны соблюдать эти требования", - сказала Георгицэ.

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В Молдове зарегистрированы тысяча 799 случаев заболевания коронавирусом, подтвержденных в лабораториях, заявила в среду на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну. Кроме того, 135 человек проходят лечение на дому под наблюдением семейных врачей.

Также, согласно данным Минздрава, полностью выздоровел 171 человек, а скончался - 41 пациент с COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (673)

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Теги:
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