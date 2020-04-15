Глава МВД дал рекомендации, как лучше отметить Пасху в этом году

Несмотря на пандемию, в Молдову на Пасху все же доставят Благодатный огонь. Также пройдут все необходимые церковные обряды и службы, но без прихожан.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Благодатный огонь привезут в Молдову в субботу вечером. Об этом заявил на брифинге в среду глава МВД Павел Войку.

По его словам, делегация православной церкви республики вместе с сотрудниками Инспектората по патрулированию будет встречать Благодатный огонь в Международном аэропорту Кишинева. Затем его доставят во все церковные приходы.

Войку отметил, что по решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в этом году пройдут все церковные службы к пасхальным праздникам, но они будут без прихожан.

Помимо этого, решено, что куличи освещать в церквях не будут, это произойдет уже на предприятиях, где их пекут.

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"Все покупки к Пасхе рекомендуется делать в специализированных магазинах, чтобы снизить риски. Не забывайте соблюдать меры безопасности. Не выходите из дома без защитных масок и без перчаток. Администраторов всех магазинов призываем предоставлять покупателям эти защитные средства на входе: антисептики, маски и перчатки", - уточнил Войку.

Министр считает, что в этом году в период пасхальных праздников также следует воздержаться от поездок к родственникам.

Как подчеркнул Войку, ежедневно более девяти тысяч сотрудников МВД продолжают борьбу с распространением коронавируса в республике. Начиная с конца февраля, усиленно работают сотрудники Пограничной полиции.

"С начала марта примерно 500 тысяч граждан пересекли молдавскую границу. В последнее время в страну въезжает порядка двух тысяч людей, все это наши граждане, которых мы очень ждем. Но мы призываем всех предоставлять достоверную информацию, заполняя эпидемиологические листки", - уточнил глава МВД.

По данным министра, в Молдове на данный момент лабораторно подтверждено заражение тысячи 799 человек, 54 из них - сотрудники МВД, в том числе один находится в тяжелом состоянии.

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