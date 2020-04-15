В Молдове - еще две смерти зараженных COVID-19

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. В Молдове скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщили в пресс-службе Минздрава.
Как отметили в ведомстве, одна жертва COVID-19 зарегистрирована в Приднестровье: скончался 65-летний мужчина из Тирасполя.
Во втором случае погибла 86-летняя жительница Бельц.
"Пенсионерку госпитализировали 10 апреля в тяжелом состоянии. Она страдала также от других заболеваний: сердечная недостаточность и гипертония", - уточнили в Минздраве.
Таким образом, в Молдове зарегистрировано 43 смерти в период пандемии.
Общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом - тысяча 799 человек, еще 135 находятся на домашнем лечении. В тяжелом состоянии находятся 183 человека, у 547 пациентов среднее состояние здоровья. Излечился от коронавируса 171 человек.
В министерстве напомнили, что в период пандемии крайне важно как можно реже выходить из дома. Наиболее подвержены риску заражения пожилые люди.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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