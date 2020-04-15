В Кишиневе 62 бездомных прошли тест на COVID-19

Решение взять пробы у всех находящихся в центре временного размещения приняли после того, как у одной из женщин в этом учреждении подтвердили наличие коронавируса.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. В Кишиневе 62 бездомных из центра временного размещения прошли тест на COVID-19.

Учреждение по адресу улица Халтей, 2 закрылось на карантин в понедельник. На такие меры пошли после того, как одна из женщин, находившаяся там на самоизоляции, почувствовала себя плохо, а ее тест на коронавирус оказался положительным.

Руководитель столичного Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски рассказала, что зараженная не вступала в контакт с другими людьми, а само учреждение дезинфицировали.

Однако власти сочли необходимым проверить на коронавирус всех находящихся там людей.

Примар столицы Ион Чебан сообщил, что пробы уже взяты, а результаты тестов станут известны в среду вечером.

"Персонал обеспечен всеми защитными средствами и соблюдает все рекомендации", - уточнил Чебан.

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Он добавил, что на данный момент врачи обеспечены всем необходимым оборудованием, расходными материалами и медикаментами, а пациенты осведомлены, дисциплинированы и следуют всем рекомендациям.

"Забота о врачах остается нашим приоритетом. Они имеют в случае необходимости бесплатный транспорт, проживание и питание. Распорядился проверить весь медицинский персонал в медико-санитарных учреждениях. Это уже делается", - пояснил глава кишиневской администрации.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом - тысяча 799 человек, еще 135 находятся на домашнем лечении. В тяжелом состоянии находятся 183 человека, у 547 пациентов среднее состояние здоровья. Излечился от коронавируса 171 человек. Летальных исходов - 43.

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В Минздаве напомнили, что в период пандемии крайне важно как можно реже выходить из дома. Наиболее подвержены риску заражения пожилые люди.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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