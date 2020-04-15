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Счета за коммунальные услуги

Граждане Молдовы могут по-другому расплачиваться за электроэнергию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (695)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200415/29892433/grazhdane-moldovy-mogut-po-drugom-oplachivat-scheta-za-elektroenergiyu.html

Потребителям предоставлены два варианта действий, в зависимости от того, имеют ли они доступ к инфокоммуникационным средствам.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. В кризисной ситуации в республике, спровоцированной распространением коронавируса, руководство компании-поставщика электроэнергии "Premier Energy" приняло решение - потребители смогут самостоятельно снимать показания счетчиков и отправлять их онлайн на электронный адрес www.premierenergy.md в рубрику „Expedierea indicilor contorului” ("Отправление показателей счетчиков" - ред.). 

На основании информации, присланной клиентом, компания-поставщик составит платежную квитанцию и вышлет ее адресату. Потребитель также может оплатить ее онлайн, не выходя из дома. Такая удаленная процедура позволит минимизировать риски распространения COVID-19, уточнили в компании. 
Линия электропередач
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Также действительной остается процедура вычисления среднемесячных показателей потребления электроэнергии в отношении тех граждан, которые не пришлют точные показатели счетчиков. Они будут рассчитаны в соответствии с аналогичным месяцем минувшего года, а после снятия чрезвычайного положения и карантинных ограничений разница будет нивелирована за счет вычитания/прибавления суммы в следующем месяце. 

В компании-поставщике также уточнили, что на время действия ЧП в республике никого из должников от электросети отключать не будут.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (695)

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Теги:
расчет, счет, электроэнергия, тариф на электричество, электричество


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