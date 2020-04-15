На карантин закрыли тираспольскую фабрику, изготавливавшую защитную одежду

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik. Коллектив основного производителя защитных масок и халатов для медицинского персонала – фабрики "Тиротекс", выпал из производственного процесса. Об этом было сказано на очередном заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.
"Предприятие закрыто на карантин в связи с выявленным среди сотрудников случаев заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.
Основную нагрузку по изготовлению комплектов защитной одежды взяла пока на себя фабрика "Одема".
Она и прежде, участвовала в этом процессе, однако объемы ее производства были меньшими, чем у "Тиротекса", который является крупнейшим текстильным предприятием в регионе.
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