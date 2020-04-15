На карантин закрыли тираспольскую фабрику, изготавливавшую защитную одежду

Работа текстильного предприятия приостановлена на время в связи с произошедшей внештатной ситуацией.

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik. Коллектив основного производителя защитных масок и халатов для медицинского персонала – фабрики "Тиротекс", выпал из производственного процесса. Об этом было сказано на очередном заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.

"Предприятие закрыто на карантин в связи с выявленным среди сотрудников случаев заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Между тем, пошив защитных масок и халатов для медицинского персонала продолжится.

Основную нагрузку по изготовлению комплектов защитной одежды взяла пока на себя фабрика "Одема".

Она и прежде, участвовала в этом процессе, однако объемы ее производства были меньшими, чем у "Тиротекса", который является крупнейшим текстильным предприятием в регионе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova