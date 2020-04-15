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Медицинские маски, сшитые во время кризиса.

На карантин закрыли тираспольскую фабрику, изготавливавшую защитную одежду

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (690)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200415/29893659/na-karantin-zakryli-fabriku-v-pridnestrove-izgotavlivavshuyu-zaschitnuyu-odezhdu.html

Работа текстильного предприятия приостановлена на время в связи с произошедшей внештатной ситуацией.

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik. Коллектив основного производителя защитных масок и халатов для медицинского персонала – фабрики "Тиротекс", выпал из производственного процесса. Об этом было сказано на очередном заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.

"Предприятие закрыто на карантин в связи с выявленным среди сотрудников случаев заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Производство масок в Волгограде
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Между тем, пошив защитных масок и халатов для медицинского персонала продолжится.

Основную нагрузку по изготовлению комплектов защитной одежды взяла пока на себя фабрика "Одема".

Она и прежде, участвовала в этом процессе, однако объемы ее производства были меньшими, чем у "Тиротекса", который является крупнейшим текстильным предприятием в регионе.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (690)

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Теги:
Одема, защита, маски, Приднестровье


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