Что происходит в Глодянах после введения карантина - подробности

Национальная Комиссия по чрезвычайным ситуациям пришла к выводу о необходимости подобного режима, корреспондент Sputnik разбирался, что происходит в населенном пункте на вторые сутки после принятия ограничений.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Начиная с 08:00 часов утра понедельника, 14 апреля, население города Глодяны находится под карантином. Такое решение приняли после того, как в субботу было зарегистрировано наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 в этом райцентре - 25.

Председатель Глодянского района Ион Кожокарь заявил, что сейчас в городе спокойно, население осознает опасность распространения вируса, люди сидят по домам.

"В Глодянах сейчас - настоящая карантинная атмосфера. Введение этого режима, конечно, создает некоторые неудобства как для жителей города, так и для сельчан в районе. Но, если не будут соблюдаться требования закона, последуют санкции к нарушителям карантина", - заявил Кожокарь в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова.

Решение центральных властей страны о введении карантина в Глодянах собеседник приветствует и отмечает, что сейчас следует снизить до минимума все въезды и выезды граждан из населенного пункта.

"Все подъездные пути к городу перекрыты, работают лишь три контрольно-пропускных пункта. На них дежурят служащие Национальной армии Молдовы. Патрулируют улицы Глодян сотрудники городского инспектората полиции и карабинеры", - уточнил Кодокарь.

По его словам, покидать город и въезжать в него можно лишь по специальным разрешениям, выданным местным инспекторатом полиции.

Жителям города в преклонном возрасте и тем, кто нуждается в поддержке, помогают социальные работники, которые доставляют продукты и необходимые медикаменты по просьбе заявителей.

В случае, если в городе возникнут новые подозрения на заболеваемость короанвирусом нового типа, пациентов отвезут в клиническую больницу города Бельцы для проведения анализов и, при подтверждении диагноза, лечения в этом стационаре.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Молдове - 2049 человек, еще 135 находятся на домашнем лечении. В тяжелом состоянии находятся 183 человека, у 547 пациентов среднее состояние здоровья. Излечился от коронавируса 171 человек. Летальных исходов - 44.

В Минздраве напомнили, что в период пандемии крайне важно как можно реже выходить из дома. Наиболее подвержены риску заражения пожилые люди.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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