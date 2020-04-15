Что происходит в Глодянах после введения карантина - подробности

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Начиная с 08:00 часов утра понедельника, 14 апреля, население города Глодяны находится под карантином. Такое решение приняли после того, как в субботу было зарегистрировано наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 в этом райцентре - 25.
Председатель Глодянского района Ион Кожокарь заявил, что сейчас в городе спокойно, население осознает опасность распространения вируса, люди сидят по домам.
"В Глодянах сейчас - настоящая карантинная атмосфера. Введение этого режима, конечно, создает некоторые неудобства как для жителей города, так и для сельчан в районе. Но, если не будут соблюдаться требования закона, последуют санкции к нарушителям карантина", - заявил Кожокарь в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова.
Решение центральных властей страны о введении карантина в Глодянах собеседник приветствует и отмечает, что сейчас следует снизить до минимума все въезды и выезды граждан из населенного пункта.
"Все подъездные пути к городу перекрыты, работают лишь три контрольно-пропускных пункта. На них дежурят служащие Национальной армии Молдовы. Патрулируют улицы Глодян сотрудники городского инспектората полиции и карабинеры", - уточнил Кодокарь.
По его словам, покидать город и въезжать в него можно лишь по специальным разрешениям, выданным местным инспекторатом полиции.
Жителям города в преклонном возрасте и тем, кто нуждается в поддержке, помогают социальные работники, которые доставляют продукты и необходимые медикаменты по просьбе заявителей.
В случае, если в городе возникнут новые подозрения на заболеваемость короанвирусом нового типа, пациентов отвезут в клиническую больницу города Бельцы для проведения анализов и, при подтверждении диагноза, лечения в этом стационаре.
В Минздраве напомнили, что в период пандемии крайне важно как можно реже выходить из дома. Наиболее подвержены риску заражения пожилые люди.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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