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Благодатный огонь, Пасха.

В Приднестровье приняли строгое решение, касающееся Пасхи и Радоницы

© Sputnik
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (695)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200415/29897532/v-pridnestrove-prinyali-strogoe-reshenie-kasayuscheesya-paskhi-i-radonitsy.html

Меры предприняты для того, чтобы обезопасить граждан региона от угрозы распространения коронавируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik. В Приднестровье намерены исключить массовые культовые мероприятия во время празднования предстоящих православных праздников. Такое решение принято на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.

Медицинские маски, сшитые во время кризиса.
© Sputnik / Максим Богодвид
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"Нахождение верующих в помещениях религиозных объектов и на прилегающих к ним территориях, а также на кладбищах в период проведения дней Поминовения усопших, исключено", - отметили в пресс-центре правоохранительного ведомства.

Решением Оперативного штаба поручено начальникам территориальных гарнизонов Отделов внутренних дел уделить особое внимание охране общественного порядка, безопасности граждан, соблюдению ими карантинных мер в период проведения предстоящих Пасхальных праздников и дней Поминовения усопших.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (695)

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Теги:
Радоница, Радоница, Пасха, Пасха, Приднестровье


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