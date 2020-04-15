В Приднестровье приняли строгое решение, касающееся Пасхи и Радоницы

Меры предприняты для того, чтобы обезопасить граждан региона от угрозы распространения коронавируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik. В Приднестровье намерены исключить массовые культовые мероприятия во время празднования предстоящих православных праздников. Такое решение принято на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.

"Нахождение верующих в помещениях религиозных объектов и на прилегающих к ним территориях, а также на кладбищах в период проведения дней Поминовения усопших, исключено", - отметили в пресс-центре правоохранительного ведомства.

Решением Оперативного штаба поручено начальникам территориальных гарнизонов Отделов внутренних дел уделить особое внимание охране общественного порядка, безопасности граждан, соблюдению ими карантинных мер в период проведения предстоящих Пасхальных праздников и дней Поминовения усопших.

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