День экологических знаний: важность экообразования для выживания человечества

Экологическая культура - область знаний и поведения человечества, которая важна для сохранения планеты, защиты окружающей среды и здоровья людей.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических знаний, нацеленный на продвижение просвещения в этой области и формирование экологической культуры, а также на важность осознания того, что сохранение планеты для потомков зависит от каждого человека.

О том, каких знаний в этой сфере не хватает жителям Молдовы и о проблемах экологического просвещения в стране корреспонденту Sputnik Молдова рассказал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

Он отметил, что как эксперту с солидным стажем, ему хорошо известно: экологии уделяется недостаточно внимания. Вместе с тем, по его словам, в последнее время работа в этом направлении активизировалась благодаря учительским кадрам и неправительственным организациям. Однако государство, считает эколог, проявляет недостаточную активность в этом направлении.

Кроме того, как отметил собеседник, министерство экологии, которое должно руководить процессом воспитания и информирования населения, было ранее упразднено.

"Грустно, но приходится констатировать, что такого предмета, как экологическое воспитание, вообще нет в школьных программах. Даже факультативно!",- подчеркнул Гараба.

Эту проблему в разное время поднимали и экологи-общественники, и ряд СМИ. Впрочем, как заметил эксперт, масс-медиа не всегда всесторонне представляют экотему, замалчивают ее, прессу чаще интересуют жареные факты, случаи, привлекающие внимание читателей. По его мнению, планомерной информационной работы в стране нет.

"Молдове очень нужна стратегия организации полноценного просвещения в области экологии. Предстоит еще очень много сделать", - пояснил собеседник.

Из-за распространения коронавируса и введения чрезвычайного положения проблемы окружающей среды уходят на второстепенный план. Но, по твердому убеждению Гарабы, природоохранное воспитание помогло бы людям лучше уберечь и себя, и окружающих, и среду обитания от заражения для безопасной жизни.

Эксперт напомнил, что Молдова - аграрная страна, ее жителям важно больше знать о том, как сохранить природные богатства нашей республики.

"У нас серьезная проблема с почвой и водными запасами, и мало кто из жителей Молдовы ее осознает", - отметил эколог.

На его взгляд, тремя важнейшими направлениями экологического воспитания в Молдове являются знания о почве, водных и лесных ресурсах. Этот багаж поможет сохранить природу ради здоровья будущих поколений.

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