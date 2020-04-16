Утепление стен квартир в Молдове может быть небезопасным - детали

Многие жители многоквартирных домов в нашей стране утепляют стены своих домов строительным пенопластом, однако это может нести серьезную опасность.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Фасады кишиневских многоквартирных домов стали напоминать большую и разноцветную шахматную доску, нежели монолитную в колористическом плане стену. Все дело в том, что многие владельцы квартир, следуя моде и в погоне за комфортом, стремятся утеплить свои жилища извне, аргументируя это тем, что летом это приносит прохладу, а зимой заветное тепло.

Да, комфорт утепление внешних стен многоэтажек несомненно приносит. Но, как известно, дьявол сидит в деталях, а опасность несет "начинка" такой квартирной внешней обшивки. Дело в том, что строительный пенопласт, которым "обшивают" фасады многоэтажных домов, обладает той или иной степенью горючести.

Так, данный вид строительного материала различают по четырем категориям скорости горения: "Г-1" — низкой горючести, "Г-2" — умеренной горючести, "Г-3" — средней горючести, "Г-4" — высокой горючести. Температура горения пенополистирола может достигать 1200 градусов! © Sputnik / Григорий Сысоев Пожар в поликлинике РКБ в Кишиневе: потребовалась эвакуация людей

Естественно, что при утеплении фасада своей квартиры кишиневец может надеяться только на слово монтажников-высотников, осуществляющих подобный вид работ. В сухом остатке — опасность, ведь проверить качество строительного пенопласта и степень его воспламенения можно только в лабораторных условиях.

Для этого на образец пенопласта направляют пламя огня, получаемое с помощью газовой горелки, воздействуют на образец в течение 10 минут. Проводят замеры температуры дымовых газов, степень повреждения образца по длине и массе и продолжительность самостоятельного горения. В зависимости от полученных показателей, материал относят к той или иной группе горючести.

Понятно, что редкий "смельчак" найдет время и деньги для того, чтобы проводить подобные исследования, а зря.

Спасатели и пожарные, как в странах СНГ, так и в Молдове не раз заявляли о том, что пенопласт, широко используемый для утепления фасадов многоэтажных домов, при пожаре опасен для жизни. Специалисты рекомендуют утеплять фасады зданий трудно воспламеняемой минеральной ватой, но пока, как правило, это остается лишь на уровне советов.

Дело в том, что при горении пенопласт выделяет крайне токсичные вещества, от которых отравление организма человека угарным газом происходит значительно быстрее, чем от несинтетических продуктов горения - циановодорода, бромоводорода. При вдыхании этих веществ происходит почти мгновенное удушение, а гибель от асфиксии наступает значительно быстрее, чем от обычного угарного газа. Кроме того, пенопласт усложняет локализацию огня и эвакуацию пострадавших.

Более того, выше восьмого этажа использовать строительный пенополистирол опасно вдвойне, так как распространение пламени на такой высоте происходит быстрее из-за ветра, который традиционно гуляет "в верхах", а также из-за практической невозможности пожарных потушить огонь, вследствие отсутствия необходимого технического оснащения.

Так, что выбор материала для теплоизоляции своего жилища — личное дело каждого, но от этого зависит жизнь и здоровье каждого домочадца. Ведь иногда сохранение жизни зависит от секунд, о которых, как известно, не следует думать свысока.

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