Великолепие и познавательность: музеи Молдовы продолжают поражать жителей СНГ

Два культурно-экспозиционных учреждения, хорошо знакомых любому жителю нашей республики, попали в топ-10 предпочтений жителей Содружества.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Национальный музей искусств Молдовы попал в десятку самых популярных художественных галерей в СНГ в апрельском рейтинге.

Соответствующий отчет опубликовал специализированный туристический портал ТурСтат на основе онлайн-опроса предпочтений респондентов о местах культурного отдыха в странах Содружества.

В топ-10 входят Третьяковская галерея и Пушкинский музей в Москве, Русский музей в Санкт-Петербурге, Национальный художественный музей Республики Беларусь в Минске, Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева в Алматы, Национальный музей искусств Азербайджана в Баку, Национальная галерея Армении в Ереване, Государственный музей искусств Узбекистана в Ташкенте, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева в Бишкеке.

Молдавская история привлекает интерес у многих

Уникальная диорама Ясско-Кишиневской операции и освобождения Молдовы, настоящая древняя сокровищница в одном из помещений, свидетельства становления и развития молдавской государственности на протяжении веков - все это и многое другое можно увидеть в Национальном музее истории в столице.

Он вошел в топ-10 учреждений, популярных для посещения среди жителей Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом стало известно в апреле текущего года по результатам онлайн-опроса.

В первую десятку музеев истории и культуры в СНГ входят Государственный исторический музей в Москве, Национальный исторический музей Республики Беларусь в Минске и Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", Национальный музей Республики Казахстан в Нур-Султане и Центральный Государственный музей Республики Казахстан в Алматы, Национальный музей истории Азербайджана в Баку, Музей истории Армении в Ереване, Государственный музей истории Узбекистана в Ташкенте и Национальный музей Таджикистана в Душанбе.

Рейтинг лучших музеев истории и культуры России и СНГ составлен для посещений и виртуальных экскурсий, онлайн-туров и выставок, для привлечения внимания людей к истории стран-участниц Содружества.

Сейчас Национальный музей истории Молдовы наравне со всеми культурными учреждениями республики закрыт из-за введенного в стране чрезвычайного положения, вызванного опасностью распространения коронавируса.

Однако любознательные люди имеют возможность совершить по экспозиционным залам виртуальную экскурсию, ознакомиться с их сокровищницами и уникальными экспонатами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova