Мамы с симптомами COVID-19: что важно знать при грудном вскармливании

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. В Кишиневе прошел вебинар при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения в Молдове (ВОЗ) совместно с Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты, проектом "Mămica Alăptează" и международной организацией UNICEF.
Мероприятие было посвящено естественному грудному вскармливанию и неонатальной помощи в период пандемии коронавируса.
Консультанты ВОЗ по грудному вскармливанию Ольга Гутюм и Алина Шмурун, а также педиатр-неонатолог Центра Матери и Ребенка Татьяна Карауш рассказали, как сохранить кормление грудью во время эпидемии.
Многих мам беспокоит вопрос, можно ли кормить грудью при наличии диагноза "COVID-19" в случае, если у малыша отрицательный тест на коронавирус.
"ВОЗ рекомендует грудное вскармливание, но с учетом дыхательной гигиены и если здоровье матери позволяет кормить грудью", - уточнила Татьяна Карауш.
Она подчеркнула, что необходимо носить маску, дезинфицировать руки и все принадлежности до и после кормления грудью и ни при каких обстоятельствах не надевать маску малышу - это может привести к удушью.
Ольга Гутюм сообщила, что на данный момент нет исследований, которые бы подтверждали, что вирус передается через молоко, считается, что инфицирование происходит через дыхательные пути.
"Насколько известно, в материнском молоке вируса нет, но есть антитела и все защитные факторы, которые важны для ребенка", - заявила консультант по грудному вскармливаю.
Психолог, председатель Национальной ассоциации поддержки грудного вскармливания Алина Шмурун отметила: "Мамам важно понимать, что кормление грудью - это не только еда, это общение, возможность дать почувствовать ребенку, что все хорошо, мама рядом!".
В тревожный период, отметила эксперт, ребенок особенно нуждается в контакте с матерью, и эту потребность важно удовлетворять.
Важные рекомендации ВОЗ
Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними опубликовал данные по исследованию, проведенному в Ухане, где собрали и протестировали образцы грудного молока (при первой лактации) от шести женщин, перенесших COVID-19 во время беременности. Все образцы дали отрицательный результат на вирус.
В организации утверждают, что грудное вскармливание важно не только для здоровья, роста и развития ребенка, но и для того, чтобы помочь ему избежать ожирения и различных заболеваний в дальнейшей жизни.
Специалисты рекомендуют тесный контакт с матерью и раннее, исключительно грудное вскармливание - как минимум в течение первых шести месяцев жизни новорожденного.
Младенцев старше шести месяцев, по мнению представителей организации, матери должны кормить грудью и давать ребенку питательную и полезную пищу желательно до двухлетнего возраста и даже позже.
Коронавирус в Молдове
По состоянию на четверг общее количество инфицированных коронавирусом достигло в Молдове 1914 лабораторно-подтвержденных случаев. Тяжелобольных 195 человек, у 564 пациентов состояние несколько легче. Под наблюдением врачей находятся 39 тысяч 198 человек.
Вместе с тем, общее количество выздоровевших достигло 235.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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