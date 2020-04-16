Мамы с симптомами COVID-19: что важно знать при грудном вскармливании

В период распространения коронавируса в Молдове будущие и кормящие мамы переживают за здоровье будущего поколения. Эксперты по грудному вскармливанию и врач-неонатолог выступили для них с рекомендациями и моральной поддержкой.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. В Кишиневе прошел вебинар при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения в Молдове (ВОЗ) совместно с Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты, проектом "Mămica Alăptează" и международной организацией UNICEF.

Мероприятие было посвящено естественному грудному вскармливанию и неонатальной помощи в период пандемии коронавируса.

Консультанты ВОЗ по грудному вскармливанию Ольга Гутюм и Алина Шмурун, а также педиатр-неонатолог Центра Матери и Ребенка Татьяна Карауш рассказали, как сохранить кормление грудью во время эпидемии.

Многих мам беспокоит вопрос, можно ли кормить грудью при наличии диагноза "COVID-19" в случае, если у малыша отрицательный тест на коронавирус.

"ВОЗ рекомендует грудное вскармливание, но с учетом дыхательной гигиены и если здоровье матери позволяет кормить грудью", - уточнила Татьяна Карауш.

Она подчеркнула, что необходимо носить маску, дезинфицировать руки и все принадлежности до и после кормления грудью и ни при каких обстоятельствах не надевать маску малышу - это может привести к удушью.

Ольга Гутюм сообщила, что на данный момент нет исследований, которые бы подтверждали, что вирус передается через молоко, считается, что инфицирование происходит через дыхательные пути.

"Насколько известно, в материнском молоке вируса нет, но есть антитела и все защитные факторы, которые важны для ребенка", - заявила консультант по грудному вскармливаю.

Эксперты подчеркнули: если у кормящей мамы температура или другие признаки заболевания, то важно обязательно обратиться за назначением препаратов к врачу, чтобы принимать именно те лекарства, которые совместимы с кормлением. А общая рекомендация - употреблять достаточно жидкости, чтобы помочь организму и продолжать кормление.

Психолог, председатель Национальной ассоциации поддержки грудного вскармливания Алина Шмурун отметила: "Мамам важно понимать, что кормление грудью - это не только еда, это общение, возможность дать почувствовать ребенку, что все хорошо, мама рядом!".

В тревожный период, отметила эксперт, ребенок особенно нуждается в контакте с матерью, и эту потребность важно удовлетворять.

Важные рекомендации ВОЗ

Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними опубликовал данные по исследованию, проведенному в Ухане, где собрали и протестировали образцы грудного молока (при первой лактации) от шести женщин, перенесших COVID-19 во время беременности. Все образцы дали отрицательный результат на вирус.

В организации утверждают, что грудное вскармливание важно не только для здоровья, роста и развития ребенка, но и для того, чтобы помочь ему избежать ожирения и различных заболеваний в дальнейшей жизни.

Специалисты рекомендуют тесный контакт с матерью и раннее, исключительно грудное вскармливание - как минимум в течение первых шести месяцев жизни новорожденного.

Младенцев старше шести месяцев, по мнению представителей организации, матери должны кормить грудью и давать ребенку питательную и полезную пищу желательно до двухлетнего возраста и даже позже.

Коронавирус в Молдове

По состоянию на четверг общее количество инфицированных коронавирусом достигло в Молдове 1914 лабораторно-подтвержденных случаев. Тяжелобольных 195 человек, у 564 пациентов состояние несколько легче. Под наблюдением врачей находятся 39 тысяч 198 человек.

Вместе с тем, общее количество выздоровевших достигло 235.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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