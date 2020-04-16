Как не набрать вес и не впасть в депрессию во время карантина – советы тренера

Профессиональный кинетотерапевт Роман Билецкий рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, как в условиях карантинной изоляции сохранить фигуру и не испытывать стресс от гиподинамии.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Человек не может без движения, а медики советуют хотя бы 30 минут в день уделять умеренным физическим нагрузкам. Однако в условиях карантина, когда многие не знают, чем себя занять, сделав уборку и все домашние дела, тоже можно вести активную жизнь, стараясь не запустить свой организм настолько, чтобы потом вас не узнали близкие и пришлось идти в магазины за одеждой большего размера. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Молдова рассказал тренер Роман Билецкий.

Для сохранения тела в мышечном тонусе и поддержания нормального настроения и состояния духа при физических нагрузках можно использовать любые подручные средства – те же пакеты с крупами, макаронами и мукой, которыми многие граждане Молдовы в обилии запаслись, когда власти страны только объявили о карантинных ограничениях, вызванных опасностью распространения в стране вируса нового типа COVID-19.

“В интернете есть много примеров тренировок в домашних условиях. Эти тренировки – бесплатные и вызывают интерес у жителей нашей страны. Я сам недавно провел такую онлайн-тренировку для всех желающих, всего за пять дней этот ролик просмотрели почти 2 тысячи человек”, - сказал собеседник.

Для занятия фитнесом и элементами тяжелой атлетики в домашних условиях также наиболее подходят канистры из-под жидкого стирального порошка. У них есть прочные ручки, а, при наполнении водой это – прекрасный атлетический снаряд, добавил специалист. © Sputnik / Osmatesco Почему занимаюсь спортом, но не худею – фитнес-тренер о секретах потери веса

“Можно сохранить форму, ежедневно выполняя обычные отжимания, подтягивания, качать брюшной пресс. Тренировки надо чередовать. Один день вы, к примеру, делаете 10 отжиманий, 10 приседаний, несколько раз качаете пресс. На следующий день – старайтесь заняться силовой тренировкой, поднимая импровизированные атлетические снаряды, которые есть под рукой”, - уточнил тренер.

Также в домашних условиях следует заниматься бегом на месте хотя бы 10-15 минут в день. Выход в магазин за продуктами также можно превратить в импровизированную тренировку – 100 метров быстрым шагом, 100 метром бегом. Обратно из магазина – также, а, учитывая, что в руках у человека пакеты с покупками, это немного увеличит нагрузку на разогретый легкой пробежкой до этого организм.

Спортивные нагрузки в условиях самоизоляции, по утверждению Билецкого, очень важны, так как спасают психику человека от стрессов и депрессии. Этому есть научное объяснение.

“Во время активных физических нагрузок выделяется большое число эндорфинов – “гормонов счастья”. Ежедневные умеренные нагрузки, хотя бы десятиминутные, помогут человеку избежать стресса и бездумного унылого пребывания перед телевизором. Каждый должен помнить, что все системы организма должны быть функциональными. Если не нагружать мышцы и суставы, они очень быстро атрофируются”, - заявил собеседник.

Тем же, кто привык к групповым занятиям фитнесом, тренер советует проводить их посредством конференций по скайпу или другим мессенджерам, заранее согласовав с любителями здорового образа жизни точное время онлайн-встречи.

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