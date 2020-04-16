Студенты-медики активно помогают врачам в борьбе против коронавируса

Будущие работники здравоохранения в качестве волонтеров изготавливают элементы защитного снаряжения для коллег по выбранной профессии, которые работают в инфекционных больницах. Но этим далеко не ограничиваются.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Около пятидесяти добровольцев из числа учащихся Медицинского университета имени Н.Тестимицану собрали 3350 прозрачных козырьков для медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации студентов и резидентов в области медицины Георгий Буруянэ.

"Кроме того, 17 волонтеров дежурят на зеленой телефонной линии Национального агентства общественного здоровья. Еще 25 студентов работают волонтерами в Центре медицинского и общественного здравоохранения COVID-19, организованном в выставочном центре Moldexpo", - сообщил Буруянэ.

По словам собеседника, в целом около 100 его коллег помогают органам здравоохранения справиться с эпидемией COVID-19. В то же время более 200 человек готовы в любое время принять участие в медицинских мероприятиях.

По состоянию на четверг общее количество инфицированных коронавирусом достигло в Молдове 1914 лабораторно-подтвержденных случаев. Тяжелобольных 195 человек, у 564 пациентов состояние несколько легче. Под наблюдением врачей находятся 39 тысяч 198 человек.

Вместе с тем, общее количество выздоровевших достигло 235.

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