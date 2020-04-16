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Отопление

В Приднестровье продлили подачу тепла почти на десять дней

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (701)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200416/29894293/v-pridnestrove-prodlili-podachu-tepla-pochti-na-desyat-dney.html

В регионе объяснили, почему было принято такое решение, несмотря на то, что на улице - теплая весенняя погода.

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – Sputnik. Несмотря на теплую погоду, в Приднестровье намерены продлить отопительный сезон до 26 апреля. Такое решение озвучили на очередном заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции, проходившего под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Решение принято в качестве профилактической меры, призванной не допустить роста заболеваемости ОРВИ среди жителей Приднестровья, находящихся в условиях домашнего карантина", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

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Кроме того, синоптики прогнозируют потепление в последующее двое суток, однако потом, по их данным, температура на несколько суток снова понизиться. Также они осадки и возможную неустойчивость погоды еще на протяжении некоторое времени.

На данный момент, по прогнозу метеорологов, в регионе переменная облачность. Температура воздуха днем на севере региона составляет +12... +14°С, на юге +13...+15°С.

Ветер северо-западный, 9-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (701)

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Теги:
отопление, теплоснабжение, тепло, Приднестровье


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