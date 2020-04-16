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Centrul COVID-19 Chișinău

В Приднестровье к приему пациентов подготовлены локальные госпитали

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200416/29895010/v-pridnestrove-k-priemu-patsientov-podgotovleny-lokalnye-gospitali.html

О новых карантинных центрах, обеспеченности кадрами и необходимым оборудованием говорили на совещании Оперативного штаба.

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – Sputnik. С четверга в Приднестровье развернут работу локальные госпитали для размещения заболевших или подозреваемых в инфицировании COVID-19 граждан. Об этом заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на заседании Оперативного штаба.

"Локальные госпитали повсеместно подготовлены к приему пациентов. Уже с завтрашнего дня их размещение будет осуществляться по территориальному принципу", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

На данный момент единственный в регионе карантинный центр действует на базе Слободзейской центральной районной больницы. Помимо Слободзейского госпиталя в городах и районах Приднестровья подготовлено 1880 койко-мест.

Медкадры

Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус.
© REUTERS / Andreas Gebert
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На совещании также говорили о кадровом обеспечении действующих и вновь создаваемых медицинских объектов, об организации питания врачей, работающих и проживающих в условиях изоляции, о доплатах за работу в условиях COVID-19 и механизме определения субъектов компенсационных выплат гражданам, заразившимся коронавирусом в ходе исполнения служебных обязанностей.

Тесты и томограф

Закуплены в достаточном количестве тесты – как для глубокого исследования, так и экспресс-вариант. Сегодня, 15 апреля, ожидается доставка первой части комплектующих компьютерного томографа для Слободзейского госпиталя. Всего планируется три этапа поставки и монтажа. Запуск нового оборудования запланирован на начало будущей недели.

Респираторы

Еще одно значимое для здравоохранения региона приобретение – 720 респираторов. Дефицит этого вида защиты наблюдался практически во всех медучреждениях. Ожидается поставка дополнительного числа респираторов из-за рубежа. Распределены и возвращенные в строй аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Комплектующие для лаборатории

Производство масок в Волгограде
© Sputnik / Кирилл Брага
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Прибыли в регион и фильтры, необходимые для запуска лаборатории по исследованию биоматериала потенциальных носителей COVID-19. В случае успешного монтажа уже 15 апреля можно будет осуществить пробный запуск, проведя так называемое нулевое исследование. Таких технических прогонов с участием профильных специалистов из Молдовы будет несколько.

Созданная на базе Центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями приднестровская лаборатория рассчитана на обработку 60 проб в сутки.

Дезинфекция

Для профилактики снова проведут повсеместную дезинфекцию подъездов жилых домов и мест общественного пользования. Ответственность за выполнение этой задачи возложена на глав администраций. Есть договоренность о поставке в Приднестровье 500 литров концентрированного дезинфицирующего раствора, необходимого для обеспечения санитарной обработки медучреждений региона.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (701)

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Теги:
пациенты, карантин, коронавирус, госпиталь, Приднестровье


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