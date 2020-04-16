В Приднестровье к приему пациентов подготовлены локальные госпитали

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – Sputnik. С четверга в Приднестровье развернут работу локальные госпитали для размещения заболевших или подозреваемых в инфицировании COVID-19 граждан. Об этом заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на заседании Оперативного штаба.
"Локальные госпитали повсеместно подготовлены к приему пациентов. Уже с завтрашнего дня их размещение будет осуществляться по территориальному принципу", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.
На данный момент единственный в регионе карантинный центр действует на базе Слободзейской центральной районной больницы. Помимо Слободзейского госпиталя в городах и районах Приднестровья подготовлено 1880 койко-мест.
Медкадры
Тесты и томограф
Закуплены в достаточном количестве тесты – как для глубокого исследования, так и экспресс-вариант. Сегодня, 15 апреля, ожидается доставка первой части комплектующих компьютерного томографа для Слободзейского госпиталя. Всего планируется три этапа поставки и монтажа. Запуск нового оборудования запланирован на начало будущей недели.
Респираторы
Еще одно значимое для здравоохранения региона приобретение – 720 респираторов. Дефицит этого вида защиты наблюдался практически во всех медучреждениях. Ожидается поставка дополнительного числа респираторов из-за рубежа. Распределены и возвращенные в строй аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Комплектующие для лаборатории
Созданная на базе Центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями приднестровская лаборатория рассчитана на обработку 60 проб в сутки.
Дезинфекция
Для профилактики снова проведут повсеместную дезинфекцию подъездов жилых домов и мест общественного пользования. Ответственность за выполнение этой задачи возложена на глав администраций. Есть договоренность о поставке в Приднестровье 500 литров концентрированного дезинфицирующего раствора, необходимого для обеспечения санитарной обработки медучреждений региона.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>