Вольность стоит дорого - как наказывают граждан Молдовы за нарушение карантина

Сотрудники полиции в Молдове внимательно следят за соблюдением общественного порядка и карантинных ограничений в стране, тем, кто их преступает, выписывают внушительные штрафы.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. За весь период карантинных ограничений сотрудники полиции выписали штрафы гражданам Молдовы на общую сумму в 25 миллионов 881 тысяч леев.

Составлено 1 218 протоколов за нарушение спецрежима в условиях чрезвычайного положения. Большая часть оштрафованных физические лица - 1132 человека, 86 - предприятия и фирмы. © Sputnik / Vitaliy Timkiv Американские ученые назвали отличительный симптом коронавируса от простуды

В условиях действующего чрезвычайного положения в мерах по противодействию распространения CPVID-19 задействованы порядка 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов страны

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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