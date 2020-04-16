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Молдавские леи

Вольность стоит дорого - как наказывают граждан Молдовы за нарушение карантина

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (701)
196 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200416/29896856/volnost-stoit-dorogo-kak-nakazyvayut-grazhdan-moldovy-za-narushenie-karantina.html

Сотрудники полиции в Молдове внимательно следят за соблюдением общественного порядка и карантинных ограничений в стране, тем, кто их преступает, выписывают внушительные штрафы.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. За весь период карантинных ограничений сотрудники полиции выписали штрафы гражданам Молдовы на общую сумму в 25 миллионов 881 тысяч леев.

Составлено 1 218 протоколов за нарушение спецрежима в условиях чрезвычайного положения. Большая часть оштрафованных физические лица - 1132 человека, 86 - предприятия и фирмы. 
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В условиях действующего чрезвычайного положения в мерах по противодействию распространения CPVID-19 задействованы порядка 9 тысяч  сотрудников правоохранительных органов страны

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (701)

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Теги:
коронавирус, штрафы, нарушения, карантин


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