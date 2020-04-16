Вольность стоит дорого - как наказывают граждан Молдовы за нарушение карантина

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. За весь период карантинных ограничений сотрудники полиции выписали штрафы гражданам Молдовы на общую сумму в 25 миллионов 881 тысяч леев.
Составлено 1 218 протоколов за нарушение спецрежима в условиях чрезвычайного положения. Большая часть оштрафованных физические лица - 1132 человека, 86 - предприятия и фирмы.© Sputnik / Vitaliy Timkiv
В условиях действующего чрезвычайного положения в мерах по противодействию распространения CPVID-19 задействованы порядка 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов страны
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>