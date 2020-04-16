В Приднестровье: между борьбой с COVID-19 и боем с несоблюдением карантина

Как в Приднестровье справляются с нарушением карантинного режима и какое наказание грозит тем, кто не следует введенным на время ЧП правилам.

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – Sputnik. Контроль за соблюдением карантинных мер в Приднестровье проводят сотрудники правоохранительного ведомства ежедневно, и каждый день выявляют новых недобросовестных торговцев и тех, кто нет, да и нарушит предписанный им режим самоизоляции. На время ЧП за подобные махинации и хитрости определено строгое наказание, и меры уже стали применять для того, чтобы и остальным не повадно был.

Гигиена и цены в торговых точках

Каждый день правоохранители инспектируют свою территорию, и в сводках новостей ежедневно появляются результаты контрольных мероприятий за день предыдущий. Так стражи порядка совместно с представителями центров гигиены и эпидемиологии 14 апреля осуществили свыше 1600 проверок организаций различных форм собственности на предмет соблюдения карантинных мер.

"Работники большинства торговых объектов ведут деятельность согласно букве закона, но есть и те, кто не соблюдает установленные правила. Во время проведения рейдовых мероприятий было выявлено шесть нарушений", - рапортуют в пресс-центре МВД.

Им грозит за нарушение требований особого правового режима наказание в виде штрафа, который может достичь 736 приднестровских рублей. По курсу это практически идентично сумме в молдавских леях. По этой статье возможно и более строгая мера - в виде административного ареста на срок до 30 суток.

Более законопослушными оказались торговцы в деле определения стоимости своего товара. Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией проинспектировали 14 апреля свыше 40 торговых точек. Нигде не было зафиксировано завышения цен.

Режим самоизоляции

Правоохранители также продолжают адресные проверки тех, кому необходимо находиться дома на самоизоляции. 14 апреля по месту жительства они проинспектировали свыше 800 граждан. К административной ответственности привлекли 32 человек.

За самовольное оставление места временной изоляции штраф в размере до 1840 приднестровских рублей или админарест до 15 суток, а за уклонение от обязательной госпитализации для медицинского освидетельствования, наблюдения или от обязательной временной изоляции может быть наложен штраф в размере до 2760 рублей или админарест сроком до 15 суток.

Нелучшие примеры

На днях 36-летний житель села Чобручи нарушил режим двухнедельной самоизоляции. Предписание, согласно которому он обязан был находиться дома, ему было вынесено 12 апреля после того, как у супруги определили диагноз "коронавирусная инфекция". Она сейчас проходит лечение в Слободзейском инфекционном госпитале.

"При очередной проверке 14 апреля его дома не оказалось. Мужчину нашли. Он пояснил, что ходил к родителям, живущим неподалеку. Сельчанин привлечен к административной ответственности", - рассказали в МВД.

Еще один случай – с жителем Григориополя. Он умудрился дважды за неделю нарушить режим самоизоляции. И как результат: суд назначил ему более жесткое наказание за нарушение карантинного режима – 15 суток админареста.

"Днем 3 апреля он ездил в Молдову. По возвращении заполнил эпидкарту. Мужчина должен был находиться дома 14 дней. Однако 6 апреля он это требование нарушил, за что был привлечен к административной ответственности", - пояснили в правоохранительном ведомстве.

В минувшее воскресенье 34-летний горожанин снова пренебрег карантином и отправился в магазин за сигаретами. По пути был остановлен сотрудниками райотдела. За что и поплатился арестом.

Итого

Всего за период действия чрезвычайного положения отказ во въезде на территорию Приднестровья получили 1233 гражданина других государств. За время ЧП домой вернулись 2072 приднестровцев. Всем были выписаны эпидемкарты и предписан режим самоизоляции на протяжении 14 дней. С начала введения чрезвычайного положения выявлено 256 несознательных граждан, нарушивших предписанный карантинный режим.

Всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 186 приднестровцев. Одна женщина находится в кишиневской больнице, трое пациентов выздоровели, десять человек умерло (у всех были осложнения).

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