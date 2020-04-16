Премьер Ион Кику рассказал о том, как в этом году в Молдове пройдет Пасха

В том году на всенощной Пасхальной литургии православные христиане смогут побывать лишь виртуально - такие меры предприняты в связи с опасностью распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Светлый праздник Христова Воскресения в Молдове православные христиане будут отмечать в условиях карантина и самоизоляции, торжественные литургии в храмах будут вести без прихожан. Соответствующее решение было принято на заседании "кризисного центра" при правительстве Молдовы в среду.

Премьер-министр Ион Кику выразил сожаление, что в этом году верующие не смогут отпраздновать Пасху так, как это было дом пандемии коронавируса нового типа.

"Вечернюю литургию будут вести исключительно священнослужители, ее проведут не так, как все привыкли, - без прихожан", - заявил глава правительства. © Sputnik В Приднестровье приняли строгое решение, касающееся Пасхи и Радоницы

По словам чиновника, и освящение куличей и других Пасхальных даров не может быть осуществлено в традиционном формате. Этот обряд не будут проводить ни во дворах храмов, ни на прилегающей к ним территории.

Такие меры безопасности необходимы, чтобы страна выдержала испытание, которое представляет для общества вирус нового типа COVID-19, резюмировал премьер.

В минувший вторник, выступая в эфире одного из частных телеканалов, Игорь Додон заявил, что на Пасху службы будут проводиться без прихожан. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе дискуссий с митрополитом Владимиром и синодом Православной Церкви Молдовы.

Глава государства уточнил, что понимает, насколько светлым, теплым и семейным является праздник Пасхи, однако свою любовь к пожилым в условиях пандемии можно проявить именно таким образом.

“Есть и рекомендации всем церквям Молдовы – при освящении куличей и пасхальных даров не следует ни в коем случае допускать это возле церквей с собранием большого числа прихожан или, тем более, в самих храмах”, - подчеркнул Додон.

Священнослужители будут освящать куличи, когда хозяин дома выйдет к калитке, а священник пройдет по селу и совершит этот обряд.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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