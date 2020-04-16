09:50 16 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.00
  • UAH0.65
Поиск
Icoane făcătoare de minuni

Премьер Ион Кику рассказал о том, как в этом году в Молдове пройдет Пасха

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (701)
11310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200416/29899788/premer-ion-kiku-rasskazal-o-tom-kak-budut-prokhodit-paskhalnye-bogosluzheniya.html

В том году на всенощной Пасхальной литургии православные христиане смогут побывать лишь виртуально - такие меры предприняты в связи с опасностью распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Светлый праздник Христова Воскресения в Молдове православные христиане будут отмечать в условиях карантина и самоизоляции, торжественные литургии в храмах будут вести без прихожан. Соответствующее решение было принято на заседании "кризисного центра" при правительстве Молдовы в среду. 

Премьер-министр Ион Кику выразил сожаление, что в этом году верующие не смогут отпраздновать Пасху так, как это было дом пандемии коронавируса нового типа.

"Вечернюю литургию будут вести исключительно священнослужители, ее проведут не так, как все привыкли, - без прихожан", - заявил глава правительства. 
Благодатный огонь, Пасха.
© Sputnik
В Приднестровье приняли строгое решение, касающееся Пасхи и Радоницы

По словам чиновника, и освящение куличей и других Пасхальных даров не может быть осуществлено в традиционном формате. Этот обряд  не будут проводить ни во дворах храмов, ни на прилегающей к ним территории.

Такие меры безопасности необходимы, чтобы страна выдержала испытание, которое представляет для общества вирус нового типа COVID-19, резюмировал премьер.

В минувший вторник, выступая в эфире одного из частных телеканалов, Игорь Додон заявил, что на Пасху службы будут проводиться без прихожан. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе дискуссий с митрополитом Владимиром и синодом Православной Церкви Молдовы.

Додон призвал жителей страны ограничиться в поездках на Пасху к своим пожилым родственникам, чтобы не подвергать их риску заражения вирусом нового типа, чтобы обезопасить стариков от потенциальной угрозы.
Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Глава МВД дал рекомендации, как лучше отметить Пасху в этом году

Глава государства уточнил, что понимает, насколько светлым, теплым и семейным является праздник Пасхи, однако свою любовь к пожилым в условиях пандемии можно проявить именно таким образом.

“Есть и рекомендации всем церквям Молдовы – при освящении куличей и пасхальных даров не следует ни в коем случае допускать это возле церквей с собранием большого числа прихожан или, тем более, в самих храмах”, - подчеркнул Додон.
Священнослужители будут освящать куличи, когда хозяин дома выйдет к калитке, а священник пройдет по селу и совершит этот обряд.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (701)

По теме

В Приднестровье приняли строгое решение, касающееся Пасхи и Радоницы
Примэрия окажет помощь врачам и нуждающимся в преддверии Пасхи
Глава МВД дал рекомендации, как лучше отметить Пасху в этом году
Теги:
подробности, Ион Кику, богослужения, премьер-министр


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Маленькая девочка болеет за отца, играющего в карром в мебельной мастерской в Лалитпур, Непал.
Какие настольные игры обрели жизнь во время карантина
Трамп нашел виноватых в пандемии - это ВОЗ.
Трамп нашел виноватых в пандемии - это ВОЗ
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться