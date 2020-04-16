Думбрэвяну: в Молдове количество выздоровевших от COVID-19 достигло 235

По словам главы Минздрава Виорика Думбрэвяну, ситуация с распространением коронавируса в республике находится под контролем, ежедневно выписывают выздоровевших пациентов.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. К утру четверга в Молдове зарегистрированы 1914 лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса нового типа. На дому продолжают получать специализированное лечение 135 пациентов, диагноз которым медики поставили на основании клинико-эпидемиологических симптомов.

Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорика Думбрэвяну.

Всего в лабораторных условиях были обработаны 9208 проб, в 125 случаях коронавирус за весь период наблюдения был "импортирован" в республику. Внутри страны заразились вирусом нового типа 1789 граждан.

В тяжелом состоянии находятся 195 человек, у 564 пациентов среднее состояние здоровья. Под наблюдением врачей находятся 39 тысяч 198 человек. Скончались в Молдове от осложнений, вызванных коронавирусом, 47 человек.

"За минувшие сутки из больниц были выписаны 64 пациентов. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 235 человек", - сказала Думбрэвяну.

"На страстной неделе мы должны направить свои усилия на благородные цели - соблюдать предписания врачей и властей, чтобы спасти как можно больше жизней и вылечить наибольшее число пациентов", - заявила Думбрэяну.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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