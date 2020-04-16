Добро не знает границ - перед Пасхой в Кишиневе помогут тем, кому плохо

Примэрия муниципия Кишинев запустила благотворительную акцию накануне Пасхи - каждый сможет внести свою лепту в помощь нуждающимся.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. В Страстную неделю перед пасхальными праздниками у православных христиан принято делать делать добро - заботиться о тех, кто обездолен, болен, одинок и нуждается в помощи.

Примэрия муниципия Кишинев не отступила от христианских традиций и инициировала благотворительную акцию, в ходе которой каждый житель столицы, зайдя в супермаркет, сможет купить продукты и пожертвовать их тем, кто просто не может их приобрести из-за трудного финансового положения.

"Чтобы помочь нуждающимся, пожилым людям и многодетным семьям оставаться дома во время пандемии COVID-19, примэрия столицы вместе с несколькими столичными супермаркетами организовала благотворительную акцию", - сообщил генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. © Sputnik / Miroslav Rotari Премьер Ион Кику рассказал о том, как в этом году в Молдове пройдет Пасха

Во многих столичных магазинах обустроены специальные боксы, чтобы можно было оставить купленные продукты. При помощи социальных ассистентов и волонтеров все они попадут на пасхальный стол кишиневцев, нуждающихся сейчас в помощи. Среди них - одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи.

"Давайте будем добрее в Великую неделю! Вместе мы можем принести свет и радость в души тех, кому плохо", - призвал мэр кишиневцев.

Также Чебан попросил жителей муниципия в период праздников не ходить в церковь, отмечать Светлое Христово Воскресение вместе семьей, оставаясь дома.

В свою очередь, настоятель Покровской церкви села Гилигич Максим Мелинти заявил корреспонденту Sputnik Молдова, что в период Пасхальных праздников важно совершать добрые дела, не носить в уме злых мыслей, протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается.

Этот период для православных должен быть ознаменован воспитанием в себе качеств любви к ближнему, терпения и всепрощения.

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