Посол России поздравил жителей Молдовы с Пасхой

Как отметил посол России в Молдове, "Воскресение Христово издревле олицетворяло непреходящие ценности добра, справедливости и человеколюбия, стремление творить благие дела и помогать ближнему".

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил жителей республики с пасхальными праздниками.

"Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с приближающимся светлым Воскресением Христовым. Вдохновляя на добрые дела праздник Пасхи обращает к истокам наших культурно-исторических традиций, которые на протяжении веков служили единению людей, помогая преодолеть невзгоды и испытания", - говорится в сообщении.

По словам Васнецова, "Воскресение Христово издревле олицетворяло непреходящие ценности добра, справедливости и человеколюбия, а также стремление творить благие дела и помогать ближнему".

"В эти трепетные мгновения мы ждем схождения Благодатного огня, который озарит светом и теплом наши сердца, одаряя души надеждой на спасение и вечную жизнь. Пусть пасхальный свет принесет вам мира, счастья, добра и душевной гармонии. Paște fericit", - заключил посол.

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