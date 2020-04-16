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Centrul COVID-19 Chișinău

Успешно прошло лечение от COVID-19 еще у двух жителей Приднестровья

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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https://ru.sputnik.md/society/20200416/29900834/uspeshno-proshlo-lechenie-esche-u-dvukh-zhiteley-pridnestrovya.html

Однако ушел из жизни один мужчина пожилого возраста. Несмотря на все усилия врачей, его не удалось спасти.

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – Sputnik. В Приднестровье с утра две новости – двое выздоровевших пациентов с диагнозом COVID-19, но один умерший.

В Слободзейском инфекционном госпитале умер 64-летний мужчина. Житель села Глиное Григориопольского района был госпитализирован 13 апреля в тяжёлом состоянии. Находился в реанимации. Несмотря на все усилия врачей, спасти пенсионера не удалось.

"У пациента был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония. Помимо этого, мужчина был онкологическим больным, также он нуждался в жизненно важной процедуре – гемодиализе", - сообщили в пресс-центре Оперативного штаба.

Отопление
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В лабораторию Кишинева 15 апреля были направлены 48 проб пациентов, которые поступили в территориальные медучреждения с подозрением на коронавирус. 32 анализа дали отрицательный ответ. В работе остаются 16 биоматериалов.

Также 15 марта контрольное тестирование проходили пробы шести человек, которые лечатся от COVID-19 в Слободзейском инфекционном госпитале. Все они дали отрицательный результат. Из этих шести анализов биоматериалы двух пациентов находились на повторной проверке.

"Дважды подряд они дали отрицательный результат! Врачи уверенно говорят о выздоровлении 60-летнего бендерчанина и 40-летней жительницы села Суклея Слободзейского района", - сообщают в Оперштабе.

У обоих 28 марта был подтвержден COVID-19. Им была назначена противовирусная и антибактериальная терапия.

Всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 186 приднестровцев. Одна женщина находится в кишиневской больнице, трое пациентов выздоровели, десять человек умерло (у всех были осложнения).

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (704)

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Теги:
лечение, коронавирус, Приднестровье


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