"Почта Молдовы" возобновила международные почтовые отправления

Список направлений будет обновляться по мере того, как другие операторы сообщат о возобновлении работы.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Предприятие "Почта Молдовы" открыло наземные направления для приема и отправления посылок и писем: в их число вошли Австрия, Беларусь, Болгария, Венгрия, Греция, Македония, Польша, Россия, Румыния и Украина.

В пресс-релизе почтовой службы отмечается, что установленные сроки доставки почты наземным транспортом могут нарушаться. Список направлений будет обновляться по мере того, как другие операторы сообщат о возможности возобновления работы.

Тарифы на международные перевозки не изменились, с ними можно ознакомиться здесь.

С 17 марта и до настоящего времени из-за чрезвычайного положения на всей территории Республики Молдова, "Почта Молдовы" приостановила службу экспресс-доставки почтовой корреспонденции (EMS).

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