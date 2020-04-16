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Корзина с продуктами.

В Приднестровье составлен список продуктов, которые могут принести волонтеры

© REUTERS / Alec Jacobson
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200416/29903017/v-pridnestrove-sostavlen-spisok-produktov-kotorye-mogut-prinesti-volontery.html

Такое решение было принято в связи с тем, что в регионе участились случаи, когда люди злоупотребляют помощью добровольных помощников.

ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – Sputnik. В последнее время в приднестровском регионе участились случаи, когда корысть некоторых людей затрудняет благородные усилия волонтеров. Так, некоторые воспринимают помощников в качестве курьеров и просят привезти им товары, не входящие в категорию первой необходимости: дорогие колбасы, копчености, красную икру, а кое-кто заказывает табачную и алкогольную продукцию.

"Сотрудники милиции предупреждают: каждое сообщение и просьба о помощи волонтеров будут тщательно проверяться. Граждане, решившие воспользоваться чужой добротой, отнимают силы и время, которые можно посвятить тем, кто в этом действительно нуждается", - говорят в МВД.

В период ЧП в регионе волонтерское движение получило широкое распространение. Представители территориальных подразделений Отделов внутренних дел, общественных организаций и движений помогают пожилым людям, многодетным семьям, людям из группы риска в приобретении необходимых продуктов питания и лекарств.

Корзина с покупками.
© Sputnik / Murad Orujov
Истории волонтеров Приднестровья: мы не ожидали такого эффекта

"Это сделано для безопасности, чтобы жители региона лишний раз не покидали свои дома", - напоминают в ведомстве.

Для того, чтобы уберечь добровольцев от ненужной траты времени на людей, не особо нуждающихся в помощи, в МВД составлен список продуктов первой необходимости, заявки на приобретение которых будут принимать волонтеры.

В него входят хлебобулочные изделия, молочная продукция, крупы, макароны, сахар, соль, масло растительное, консервация (самая необходимая), овощи и фрукты, а также средства гигиены (первой необходимости) и лекарства.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (719)

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Теги:
список, продукты питания, продукты, волонтеры, Приднестровье


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