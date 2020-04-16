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Хакер за компьютером

СИБ блокировала еще два сайта, распространявших фейки о COVID-19

© Fotolia / Peterzayda
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (707)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200416/29904599/sib-blokirovala-esche-dva-sayta-rasprostranyavshikh-feyki-o-covid-19.html

Служба информации и безопасности продолжает выявлять онлайн-источники, которые занимаются провокациями и тиражированием непроверенных слухов об эпидемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. По приказу директора Службы информации и безопасности РМ были блокированы еще два вебсайта, которые распространяли фальшивые новости относительно пандемии COVID-19.

Fake news
© CC0 / pixabay / pixel2013
СИБ вышел с предупреждением - в Молдове сознательно распространяли "фейки"

Оба фейковых сайта были заблокированы Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).

При попытке открыть эти вебстраницы из Республики Молдова теперь отображается код ошибки.

В период действия режима чрезвычайного положения НАРЭКИТ обязан немедленно блокировать онлайн-источники, указанные в запросах СИБ.

СИБ блокирует сайты, распространяющие фальшивые новости о COVID-19
СИБ блокирует сайты, распространяющие фальшивые новости о COVID-19

Ранее операторам интернет-сетей в Молдове переданы списки из 52 сайтов, которые, по мнению СИБ, занимались сознательным нагнетанием обстановки в связи с чрезвычайным положением, введенным из-за опасности распространения коронавируса.

Как уточнили в спецслужбе, все интернет-порталы были зарегистрированы не на территории Молдовы, а их наполнение контентом сомнительного и недостоверного содержания происходило из-за рубежа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (707)

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Теги:
СИБ, коронавирус


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