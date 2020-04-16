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Нацагентство по трудоустройству уточнило режим регистрации безработных

© AP Photo / Jeff White
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (717)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200416/29906566/natsagentstvo-po-trudoustroystvu-utochnilo-rezhim-registratsii-bezrabotnykh.html

Для минимизации риска распространения нового коронавируса доступ к территориальным подразделениям занятости ограничен.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Национальное агентство занятости населения сообщает, что для регистрации статуса безработного гражданам следует отправить документы на электронную почту территориальных подразделений, в зоне которых они проживают.

В пакет должны входить:

  • заявка на получение статуса безработного и декларация о собственной ответственности;
  • копия удостоверения личности или вида на жительство (при необходимости) с действительным сроком;
  • копии документов, подтверждающих полученное образование/или квалификацию,
  • копия приказа (распоряжения) об освобождении с последнего места работы (если соискатель статуса трудился там в течение последних двух лет).

Биржа труда.
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Для получения дополнительной информации необходимо связаться с территориальными подразделениями агентства или позвонить в колл-центр по телефону 0 8000 1000, с понедельника по пятницу с 07:30-16:00.

В начале марта текущего года в базе данных Национального агентства занятости населения числилось в общей сложности 17 тысяч 879 безработных. Согласно статистическому отчету, за февраль зарегистрировали 2 997 безработных, из которых 1 353 - женщины.

По данным агентства, с начала текущего года тысяча 422 человека получили пособие по безработице, его средний размер составил чуть более тысячи 787 леев.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (717)

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