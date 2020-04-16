Нацагентство по трудоустройству уточнило режим регистрации безработных

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Национальное агентство занятости населения сообщает, что для регистрации статуса безработного гражданам следует отправить документы на электронную почту территориальных подразделений, в зоне которых они проживают.
В пакет должны входить:
- заявка на получение статуса безработного и декларация о собственной ответственности;
- копия удостоверения личности или вида на жительство (при необходимости) с действительным сроком;
- копии документов, подтверждающих полученное образование/или квалификацию,
- копия приказа (распоряжения) об освобождении с последнего места работы (если соискатель статуса трудился там в течение последних двух лет).
В начале марта текущего года в базе данных Национального агентства занятости населения числилось в общей сложности 17 тысяч 879 безработных. Согласно статистическому отчету, за февраль зарегистрировали 2 997 безработных, из которых 1 353 - женщины.
По данным агентства, с начала текущего года тысяча 422 человека получили пособие по безработице, его средний размер составил чуть более тысячи 787 леев.
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