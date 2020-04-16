Печальная ситуация с лесами - Молдова рискует “облысеть” и задохнуться

Молдавские экологи детально проанализировали положение дел с лесным фондом страны и пришли к выводу – если не предпринять срочных мер, перспективы экологии и аграрного сектора страны в ближайшие десятилетия выглядят плачевными.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. В последний день марта текущего года руководство министерства сельского хозяйства республики подписало приказ за номером 81, согласно которому до 31 декабря в стране запрещены любые вырубки леса. Согласно документу, несоблюдение требований будет караться по закону.

Экологи утверждают – для таких мер есть более, чем весомые, аргументы. Если посмотреть данные статистики, можно увидеть, что в среднем по Европе леса занимают порядка 29 процентов от общей площади каждой страны. Мировые показатели и того выше – 31 процент от территории государства.

В Молдове лесов осталось менее 13 процентов от общей площади государства.

В комментарии для Sputnik руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova Аннаслав Яковенко заявил, что положительные изменения пока не заметны.

“Мне постоянно поступает информация из регионов, что в последние две недели вырубки все равно идут. Компетентные органы должны в этом разобраться. Некоторые лесники грешат незаконными вырубками лесов. Зачастую расчет они берут не деньгами, жители сел либо приносят им продукты за полученные дрова, либо трудятся на их приусадебных участках, отрабатывая “должок”, - уточнил собеседник.

Яковенко настаивает – в то время, как в Молдове лесистые местности занимают лишь треть от общеевропейской нормы, продолжать махать топором – просто кощунство.

“Леса сохраняют хрупкий экобаланс в республике. Сокращение лесистых местностей приведет к еще более устойчивой гидрологической засухе в стране, значительно пострадают и аграрная отрасль, и рядовые граждане, которым просто нечем будет дышать”, - подчеркнул эксперт.

Ситуация, по утверждению эколога, стала плачевной из-за массовых вырубок, которые велись в стране в период 2005-2015 годов. Так, если в 2005 году в Молдове вырубили 67 тысяч кубометров древесины, то через десять лет этот показатель достиг уже отметки в 214 тысяч кубометров.

“Очевидно, что все эти объемы древесины шли на экспорт, поскольку молдавская деревообрабатывающая отрасль в состоянии обработать лишь 40 тысяч кубометров в год”- уточнил Яковенко.

В свою очередь, председатель Кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба сообщил, что ему известно больше о некоторых “грехах” лесников.

"Незаконные вырубки — проблема всех бедных стран. Однако мне кажется, что незаконных вырубок со стороны населения значительно меньше, чем тех, которые осуществляют сами лесники", — отметил Гараба.

Эколог утверждает, что, поскольку он живет в селе, ему хорошо известны методы, которые используют лесники.

По оценкам социологов, наиболее печальная ситуация в зимний период в сельской местности складывается у одиноких пенсионеров. Средняя пенсия в селах Молдовы - незавидная. Учитывая, что один кубометр дров стоит в среднем 600-700 леев, а на всю зиму надо, как минимум 10 кубов, отопить свое жилище для них становится практически нереально, не говоря уже о том, чтобы использовать природный газ.

Рост лесов в Молдове, по утверждениям специалистов, затруднен частыми засухами, гидрологическими изменениями и обмелением рек, снижением уровня грунтовых вод.

В соответствии со Стратегией устойчивого развития лесного фонда, которая была утверждена в 2001 году, площадь лесов к 2020 году должна достигнуть в Молдове 15%, однако тот факт, что за предыдущие 20 лет рост составил менее двух процентов, ставит под сомнение надежды на реализацию плановых показателей.

Самое распространенное дерево в лесах Молдовы - дуб (более 44%). За ним идут акация (33%), ясень (5,7%), граб (4,3%) и тополь - 3 процента.

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