В Молдове подтверждены еще 105 случаев заболевания коронавирусом

Таким образом, к настоящему моменту общее число лабораторно-подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова достигло 2019 человек.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. К вечеру четверга в Молдове зарегистрированы еще 105 лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса нового типа. Во всех случаях передача вируса произошла внутри страны.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Ион Кику.

Таким образом, общее число подтвержденных лабораторными тестами случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова достигло 2019 человек.

Наибольшее число новых позитивных результатов на коронавирус зарегистрированы в Кишиневе — 21 случай. В Приднестровье зафиксировано 16 новых случаев, в Сороке (городе под карантином) — 13, во Флорештах — 11, в Единцах — 8, в Фалештах — 6, в Бельцах — 4, в Кагуле, Дондюшанах, Рышканах и Страшенах — по 3 случая, в Каушанах, Яловенах, Сынджерее и Штефан-Водэ — по 2 случая, в Криулянах, Глодянах (действует режим ограничений), Оргееве, Тараклии, Теленештах и Вулканештах — по одному случаю.

В 15 районах ни было зафиксировано ни одного нового случая, отметил премьер.

Ранее сообщалось, что на дому продолжают получать специализированное лечение 135 пациентов, диагноз которым медики поставили на основании клинико-эпидемиологических симптомов.

Число погибших от осложнений на фоне инфицирования коронавирусом достигло 53 человек.

Выздоровели 235 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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