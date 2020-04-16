В Молдове подтверждены еще 105 случаев заболевания коронавирусом

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. К вечеру четверга в Молдове зарегистрированы еще 105 лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса нового типа. Во всех случаях передача вируса произошла внутри страны.
Об этом на брифинге заявил премьер-министр Ион Кику.
Таким образом, общее число подтвержденных лабораторными тестами случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова достигло 2019 человек.
В 15 районах ни было зафиксировано ни одного нового случая, отметил премьер.
Ранее сообщалось, что на дому продолжают получать специализированное лечение 135 пациентов, диагноз которым медики поставили на основании клинико-эпидемиологических симптомов.
Число погибших от осложнений на фоне инфицирования коронавирусом достигло 53 человек.
Выздоровели 235 человек.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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