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Скорая помощь.

Врачи скорой помощи, работающие "на передовой" получат к Пасхе надбавку

© Sputnik / Andrey Stenin
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (719)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200416/29912156/chast-vrachey-instituta-skoroy-pomoschi-poluchit-nadbavku-v-50-protsentov-k-zarplate.html

Работники медицины борются за жизни пациентов, инфицированных коронавирусом, и подвергаются огромному риску.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Политики, партии, экономические агенты и просто граждане Молдовы оказывают помощь учреждениям здравоохранения, чтобы поддержать медицинскую систему и врачей в период распространения COVID-19.

Цветы в благодарность тем, кто на передовой противостояния COVID-19
© Photo : пресс-служба МВД Приднестровья
Цветы в благодарность тем, кто на передовой борьбы с COVID-19
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Сегодня как никогда общество осознает важность работы медиков, а число пожертвований не перестает расти.

Директор Института скорой помощи Михай Чокану утверждает, что в непростое время врачей необходимо поддерживать и мотивировать.

Именно поэтому медицинские сотрудники медучреждения, работающие непосредственно борющиеся с коронавирусной инфекцией, получат материальную поддержку.

"Сейчас мы рассматриваем возможность предоставления надбавки к Пасхе в размере не менее 50% от зарплаты, помимо той, что планирует предоставить государство. К сожалению, мы не можем помочь всем, так как в Институте скорой помощи работают более двух тысяч сотрудников, но для находящихся "на передовой" мы нашли решение", - заявил Чокану в эфире студии Sputnik Молдова.

Список медработников, зарплату которых увеличат на 100%, может быть расширен>>>

На счетах, открытых Минфином, собрано более 19 миллионов леев, добровольно пожертвованных гражданами и предприятиями в знак солидарности и поддержки медицинской системы.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (719)

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