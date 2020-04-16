Врачи скорой помощи, работающие "на передовой" получат к Пасхе надбавку

Работники медицины борются за жизни пациентов, инфицированных коронавирусом, и подвергаются огромному риску.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Политики, партии, экономические агенты и просто граждане Молдовы оказывают помощь учреждениям здравоохранения, чтобы поддержать медицинскую систему и врачей в период распространения COVID-19.

Сегодня как никогда общество осознает важность работы медиков, а число пожертвований не перестает расти.

Директор Института скорой помощи Михай Чокану утверждает, что в непростое время врачей необходимо поддерживать и мотивировать.

Именно поэтому медицинские сотрудники медучреждения, работающие непосредственно борющиеся с коронавирусной инфекцией, получат материальную поддержку.

"Сейчас мы рассматриваем возможность предоставления надбавки к Пасхе в размере не менее 50% от зарплаты, помимо той, что планирует предоставить государство. К сожалению, мы не можем помочь всем, так как в Институте скорой помощи работают более двух тысяч сотрудников, но для находящихся "на передовой" мы нашли решение", - заявил Чокану в эфире студии Sputnik Молдова.

Список медработников, зарплату которых увеличат на 100%, может быть расширен>>>

На счетах, открытых Минфином, собрано более 19 миллионов леев, добровольно пожертвованных гражданами и предприятиями в знак солидарности и поддержки медицинской системы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova