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Как в Приднестровье используют резервный автопарк

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (725)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200417/29878755/kak-v-pridnestrove-ispolzuyut-rezervnyy-avtopark.html

Автомобильный парк находится в ведении правоохранительного ведомства региона и на время чрезвычайного положения используется для нужд граждан.

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр – Sputnik. Созданный на базе МВД Приднестровья резервный автопарк Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции в условиях ЧП выходит на линию ежедневно. О том, в каких целях он используется, рассказали в пресс-центре правоохранительного ведомства региона.

Автомобили доставляют медицинский персонал к месту работы и домой. Утром микроавтобусы привозят врачей на работу в инфекционный госпиталь Слободзеи - единственный пока действующий в регионе карантинный центр, вечером обеспечивают доставку к временному месту проживания – в санаторий "Днестровские зори" села Меренешты.

"Еженедельно на микроавтобусах к ближайшему банкомату на территории молдавского села Варница, которое разделяет город Бендеры с микрорайоном Северный, доставляют приднестровцев, которые используют международные карты", - сообщили в ведомстве.

Девушка в защитной маске
© Sputnik / Артур Лебедев
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Грузовой транспорт резервного автопарка задействован в поставке продуктов в сам микрорайон Северный. Продуктовые рейсы туда организуют не меньше трех раз в неделю.

С момента введения чрезвычайного положения в Приднестровье в аэропорт Кишинева и обратно автомобили резервного парка сделали 27 рейсов. К месту назначения доставили 480 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (725)

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Теги:
парк, автомобили, Приднестровье


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