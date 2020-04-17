Как в Приднестровье используют резервный автопарк

Автомобильный парк находится в ведении правоохранительного ведомства региона и на время чрезвычайного положения используется для нужд граждан.

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр – Sputnik. Созданный на базе МВД Приднестровья резервный автопарк Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции в условиях ЧП выходит на линию ежедневно. О том, в каких целях он используется, рассказали в пресс-центре правоохранительного ведомства региона.

Автомобили доставляют медицинский персонал к месту работы и домой. Утром микроавтобусы привозят врачей на работу в инфекционный госпиталь Слободзеи - единственный пока действующий в регионе карантинный центр, вечером обеспечивают доставку к временному месту проживания – в санаторий "Днестровские зори" села Меренешты.

"Еженедельно на микроавтобусах к ближайшему банкомату на территории молдавского села Варница, которое разделяет город Бендеры с микрорайоном Северный, доставляют приднестровцев, которые используют международные карты", - сообщили в ведомстве.

Грузовой транспорт резервного автопарка задействован в поставке продуктов в сам микрорайон Северный. Продуктовые рейсы туда организуют не меньше трех раз в неделю.

С момента введения чрезвычайного положения в Приднестровье в аэропорт Кишинева и обратно автомобили резервного парка сделали 27 рейсов. К месту назначения доставили 480 человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova