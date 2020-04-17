В Приднестровье закрылись организации, предоставляющие техобслуживание

Они приостановили свою работы на время действия чрезвычайного положения для того, чтобы не распространялись случаи заражения COVID-19.

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр – Sputnik. В Приднестровье свою деятельность приостановили организации и предприятия, предоставляющие услуги населению по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта.

"Но тех, кому нужно было пройти техосмотр после 16 марта, штрафовать не будут", - сообщили в пресс-центре правоохранительного ведомства Приднестровья.

Станции, занимающиеся оформлением техосмотра, свою работу продолжат. Однако Управление автоинспекции обратилось ко всем владельцам автомобилей с просьбой оставаться дома в условиях объявленного режима чрезвычайного положения.

Как сообщили в ведомстве, за пропущенное техническое обслуживание в отношении тех, кому его нужно было оформить после введения чрезвычайного положения, штрафные санкции применяться не будут.

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