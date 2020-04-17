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Ремонт электросетей

НАРЭ: долгие перебои в электроснабжении дают право требовать компенсацию

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200417/29906760/nare-dolgie-pereboi-v-elektrosnabzhenii-dayut-pravo-trebovat-kompensatsiyu.html

Специалисты агентства рассказали о процедуре оформления компенсаций за перебои в электроснабжении, когда часть жителей сектора Ботаника осталась без света.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Потребители электроэнергии имеют право на компенсацию после перебоев в подаче электричества, зарегистрированных в результате аварии на подстанции 110/10 кВ в кишиневском секторе Ботаника. Об этом заявили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике.

Электричество
© Sputnik / Евгений Панасенко
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В сообщении НАРЭ указывается, что авария на подстанции произошла около 6.43 часов утра 11 апреля, а подача электричества была возобновлена только после 13.00 в тот же день.

Таким образом, потребители имеют право потребовать от поставщика, компании "Premier Energy Distribution" SA, выплаты компенсации за превышение допустимой продолжительности отключения, заявило НАРЭ.

Согласно утвержденному регламенту, поставщики рассчитывают и выплачивают компенсацию на основе уведомления, полученного от конечного потребителя. Заявка может быть подана посредством телефонного звонка, по почте или по электронной почте. Также заявку можно зарегистрировать в офисе продаж поставщика электроэнергии. Рассчитанные компенсации должны быть включены в счет на следующий месяц.

В НАРЭ напомнили, что допустимая продолжительность внепланового отключения электроэнергии для городских потребителей составляет 6 часов.

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Теги:
электроэнергия


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