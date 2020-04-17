Статистика COVID-19 в Молдове: Минздрав представил новые данные

Министр здравоохранения рассказала, сколько пациентов, зараженных коронавирусом, лечатся в больницах, а сколько остались на домашнем лечении.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. К утру пятницы в Молдове зарегистрированы 2019 случаев заболевания коронавирусом, подтвержденных в лабораториях, заявила в пятницу на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Кроме того, 135 человек проходят лечение на дому под наблюдением семейных врачей.

В целом к настоящему моменту было проведено более девяти тысяч 800 тестов на коронавирус.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 143 человека, у 572 пациентов среднее состояние здоровья.

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"Вчера из больниц был выписан 41 пациент. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 276 человек", - сказала Думбрэвяну.

Количество летальных исходов в период пандемии - 54.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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