В Молдову за сутки вернулись почти две тысячи граждан

В Молдову продолжают возвращаться наши соотечественники. Некоторые из них прилетают домой чартерными рейсами.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 2 тысячи 660 человек, из них тысяча 839 въехали в страну.

Больше всего людей пересекали молдавско-румынскую границу - 830. Еще 874 прибыли в страну через восточный участок. Другие 241 вернулись в Молдову чартерами.

Через КПП в Атаках в Молдову въехало 407 молдавских граждан, они прибыли из России.

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Все граждане, въехавшие на территорию республики, отмечают в эпидемиологическом листке, что несут персональную ответственность за нахождение в карантине, в условиях домашней самоизоляции в течение 14 дней. У одного из прибывших в Молдову обнаружили повышенную температуру. Об этом сообщили в Единую службу спасения "112", этого пассажира в срочном порядке доставили в больницу.

Помимо этого, в Пограничную полицию продолжают поступать звонки от граждан, интересующихся работой контрольно-пропускных пунктов в условиях распространения COVID-19 в стране.

Всего за сутки было зарегистрировано 71 обращение.

Также зафиксированы нарушения режима чрезвычайного положения и нарушения мер профилактики.

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Согласно решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуации, с 17 марта в республику запрещен въезд иностранных граждан. Этот запрет не касается тех, у кого есть все необходимые документы для нахождения в Молдове. Также запрет не распространяется на водителей, осуществляющих перевозку товаров, экипажи самолетов и сотрудников дипломатических миссий.

С 17 марта приостановлено все авиасообщение, за исключением чартерных рейсов, утвержденных Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

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