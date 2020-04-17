Для полицейских Молдовы приобрели сто нательных видеокамер

Первая партия видеокамер уже поступила в правоохранительные структуры, сотрудников полиции обучают ими пользоваться.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции (ГИП) приобрел сто специальных нательных видеокамер, которые предназначены для сотрудников полиции.

Портативные видеокамеры станут элементом служебной экипировки в рамках реформирования полиции в соответствии с европейской моделью. По заявлению ГИП, новое видеооборудование поможет полицейским в их работе, а также обеспечит прозрачность в действиях правоохранительных структур.

Первая партия камер выдана сотрудникам Национального инспектората по патрулированию, уже идет этап обучения и тренировок по их использованию.

В ближайшее время видеокамеры получат также сотрудники патрульных и оперативных групп реагирования в инспекторатах полиции Кишинева.

Закупка полицейских камер стала возможной благодаря поддержке, оказанной Европейским союзом в рамках Стратегии развития полиции на 2016–2020 годы, отмечает ГИП.

В начале 2020 года правительство провело анализ ситуации, сложившейся в работе правоохранительных органов. Премьер-министр поручил МВД срочно разработать программу восстановления полицейских участков в каждом секторе всех населенных пунктов страны.

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