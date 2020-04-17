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Пожарные

Более 500 спасателей будут обеспечивать безопасность граждан на Пасху

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200417/29917496/bolee-500-spasateley-budut-obespechivat-bezopasnost-grazhdan-na-paskhu.html

В пасхальные праздники проходит множество разных традиционных мероприятий, где часто используют свечи и поджигают различные лампы, что может представлять опасность.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. В период пасхальных праздников спасатели будут круглосуточно обеспечивать безопасность всех граждан. Всего будут дежурить более 500 спасателей. Также наготове - 150 единиц спецтехники. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

© CC0 / Pixabay / beejees
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По данным ведомства, спасатели готовы вмешаться в любое время и оперативно прибыть на место происшествия. Но во избежание опасных ситуаций специалисты рекомендуют населению соблюдать все меры предосторожности.

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В стране регулярно проходит дезинфекция, поэтому настоятельно рекомендуется не поджигать сухую траву и листья. Также, учитывая пандемию, не следует собираться в большие группы.

"Призываем граждан воздержаться и от традиционного разжигания костров в ночь Воскресения Христова. При разжигании таких костров часто используют резину и другие токсичные вещества, и материалы", - говорится в сообщении ГИЧС.

Опасно использовать спички и зажигать свечи, а также различные масляные лампы в закрытых маленьких помещениях, где высок риск пожара.

Icoane făcătoare de minuni
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Перед выходом из помещения рекомендуется тушить все свечи, выключать лампы и другие приборы.

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Особое внимание следует уделить детям - важно следить за ними, особенно если поблизости проходят мероприятия с использованием огня.

Спасатели напоминают и о том, что важно строго соблюдать и правила эксплуатации печей.

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