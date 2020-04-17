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Средства индивидуальной защиты. Архивное фото

Миссия EUBAM подарила пограничникам Молдовы защитные экраны и антисептики

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (730)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200417/29917905/missiya-eubam-podarila-pogranichnikam-moldovy-zaschitnye-ekrany-i-antiseptik.html

Оборудование и дезинфицирующие вещества будут распределены среди персонала Пограничной полиции, который находится на передовой борьбы с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Пограничная полиция получила от миссии EUBAM помощь — 1,5 тысячи защитных экранов и 1,2 тонны дезинфицирующей жидкости. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции.

Начальник Генерального инспектората пограничной полиции Корнелиу Гроза выразил признательность миссии EUBAM, отметив, что пограничники вместе с врачами и полицейскими находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что у Корнелиу Гроза тесты на коронавирус дали положительный результат. Глава Погранполиции входит в руководство Единого центра по управлению кризисом и участвовал во всех заседаниях центра до 6 апреля.

За последние сутки границы Молдовы пересекли более 2,6 тысячи человек, из которых на въезде в Молдову — более 1,9 тысячи.

Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) начала свою работу в 2005 году. Правовой основой EUBAM является Меморандум о Взаимопонимании, подписанный 7 октября 2005 года Европейской Комиссией и Правительствами Республики Молдова и Украины.

Текущий мандат Миссии действителен до 30 ноября 2020 года.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (730)

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Теги:
коронавирус, пограничная полиция


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