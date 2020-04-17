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Чебан: запись уроков для новой онлайн-платформы находится на финишной прямой

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200417/29918379/cheban-zapis-urokov-dlya-novoy-onlayn-platformy-nakhoditsya-na-finishnoy-pryamoy.html

Представители кишиневской примэрии и министерства образования, культуры и исследований рассматривают возможность расширения проекта до национального уровня.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Столичный генпримар (мэр) Ион Чебан сообщил, что запись уроков для образовательной онлайн-платформы educatieonline.md находится на завершающей стадии.

По словам градоначальника, эта инициатива станет первым шагом в формировании дистанционного образовательного процесса и базой, на которой будет построена поэтапная, современная и доступная инфраструктура с образовательными ресурсами для учителей, учащихся и родителей.

"Чтобы запустить после 20 апреля цифровую платформу educatieonline.md, в настоящее время в процессе записи курсов задействовано более 211 учителей и 32 съемочные группы", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что 15-минутные уроки будут транслироваться на государственном и русском языках. Они будут доступны на платформе educatieonline.md, на YouTube и на каналах кабельного телевидения.

Ноутбук
© AP Photo / Jeff White
Чебан заявил о скором запуске сайта по дистанционному обучению

"Уже записано 640 курсов, и мы планируем к 29 апреля отснять и разместить на онлайн-платформе около двух тысяч уроков", - подчеркнул генпримар Кишинева.

Чебан также сообщил, что совместно с министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова рассматривается возможность расширения проекта до национального уровня.

Таким образом, примэрия муниципия Кишинев намерена предоставить возможность всем ученикам страны получить доступ к онлайн-библиотеке.

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