Кабмин одобрил ряд мер для помощи бизнесу и гражданам

Правительство вновь утвердило меры поддержки бизнеса и граждан. Также был пересмотрен закон о госбюджете.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. В правительстве приняли несколько решений, которые позволят помочь населению и бизнесу в период кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

На заседании кабмина в пятницу был пересмотрен закон о госбюджете на 2020 год. Эти поправки были одобрены для выделения дополнительных средств области здравоохранения и соцзащиты.

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Также одобрен ряд мер для поддержки предпринимателей, а также тех граждан, кто потерял работу из-за ограничений, введенных Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Дефицит в бюджете

Предлагаемые поправки в бюджет на текущий год представил глава Минфина, вице-премьер Серджиу Пушкуца.

"Изначально бюджет был сформирован с учетом роста ВВП в текущем году на 3,8%, по сравнению с 2019 годом. Однако сложившаяся ситуация и ее влияние на экономические процессы вынудила правительство пересчитать эти показатели и пересмотреть бюджет. За основу взяли показатели сокращения ВВП на 3%, это предусматривает снижение доходов на 6,33 миллиарда леев", - пояснил Пушкуца.

Чтобы покрыть этот дефицит правительство намерено использовать средства из внешних займов.

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"В самом страшном сне не могло присниться, что будем принимать бюджет с таким дефицитом. Есть источники покрытия этого дефицита: срочный кредит МВФ и кредит от России. Отмечу, что прогноз в минус 3% ВВП, согласованный с МВФ, необязательно исполнится. Снижение может быть еще больше, поэтому очень важно соблюдать финансовую дисциплину" - отметил премьер-министр Ион Кику.

Речь идет о кредите от России в размере 4,16 миллиарда леев, помощи МВФ в размере 4,42 миллиарда леев, а также 454 миллионах леев от Всемирного банка.

Также предусмотрен доход в размере 700 миллионов леев от приватизации госактивов.

Помимо этого, кабмин рассматривает возможность получения помощи от Европейского союза и Банка развития Совета Европы.

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Поддержка предпринимателей и социальные выплаты

Правительство направит 300 миллионов леев на помощь предпринимателям, чтобы смягчить для последствия ситуации, созданной пандемией.

Кабмин выделил шесть миллионов леев на поощрение медицинских работников, заразившихся коронавирусом.

Средства уходят в 12 административно-территориальных единиц, а также в бюджет Минздрава.

Еще 168 миллионов предусмотрены на выплаты по безработице, а также 200 миллионов - на социальную помощь.

Национальное агенство по занятости населения получит дополнительно десять миллионов для создания новых возможностей по трудоустройству.

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