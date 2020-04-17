Национальная армия продолжает защищать граждан от COVID-19

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Военнослужащие Национальной армии Молдовы продолжают находиться на передовой борьбы с коронавирусом нового типа, патрулировать улицы столицы и крупных городов Молдовы, быть на посту в населенных пунктах, где введен карантин. Об этом на брифинге в пятницу заявил министр обороны Александр Пынзарь.

“Служащие и офицеры Национальной армии продолжают выполнять свой долг, остаются рядом с гражданами страны, с сотрудниками полиции и карабинерами. Отрадно, что многие граждане оценивают труд военных в борьбе с вирусом нового типа, подходят и благодарят служащих Национальной армии за заботу об обществе”, - сказал министр.

За минувший месяц военные ежедневно доставляли 2 тысячи 600 врачей по всей стране на работу и обратно к месту жительства. В Кишиневе и Бельцах, совместно с карабинерами, улицы патрулируют по 120 военнослужащих, десятки солдат-срочников задействованы в наблюдении за общественным порядком в райцентрах и крупных селах страны.

"Военные принимали активное участие в формировании Центра медицинского и общественного здравоохранения COVID-19, организованного на территории выставочного комплекса Moldexpo. За этот период 200 пациентов с симптомами коронавируса прошли обследование в военном госпитале при Минобороны. Там работают настоящие профессионалы своего дела – врачи и медперсонал", - отметил Пынзарь.

Порядок и соблюдение мер эпидемической безопасности присутствуют во всех воинских частях республики. Министр заявил, что за месяц посетил многие военизированные подразделения и лично убедился, что солдатам и офицерам выданы все необходимые средства защиты – медицинские маски, дезинфицирующие гели, помещения и казармы ежедневно обрабатываются химическими средствами во избежание распространения коронавируса среди личного состава Нацармии.

"За весь период канартина и чрезвычайного положения заразился вирусом нового типа лишь один военнослужащий. Сейчас он идет на поправку и вскоре будет выписан из госпиталя", - отметил глава Минобороны.

Пынзарь обратился и ко всем ветеранам страны с просьбой сообщать на единую телефонную линию о трудностях, которые они переживают. Служащие Национальной армии, по заверению чиновника, предпримут все необходимые меры помощи нуждающимся, тем, кто позвонит на линию VETERAN.

Министр заверил граждан страны в том, что до окончания действия чрезвычайного положения в стране военнослужащие будут ежедневно нести свой долг, быть в авангарде борьбы с распространением COVID-19.

"Мы понимаем, что в период праздников многие захотят пойти в церковь, навестить родителей. Однако в этом году гражданский долг каждого – оставаться дома, чтобы сберечь свое и общественное здоровье. От каждого зависит дальнейшее развитие ситуации. Светлых всем праздников", - резюмировал Пынзарь.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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