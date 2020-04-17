При каких условиях Кишинев может быть переведен на карантин - ответ примара

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. В Кишиневе пока нет оснований для того, чтобы рассматривать возможность введения карантина, вызванного ситуацией с коронавирусом нового типа.
Для того, чтобы такие меры были предприняты на уровне столицы, число заразившихся должно превышать 1 процент от всего населения города. Об этом в эфире общественного телевидения Молдовы заявил генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.
Один процент населения страны составляет порядка 8 тысяч 200 человек - этот показатель в разы ниже реальной статистики заболевших COVID-19 в Кишиневе.
"Официально в Кишиневе проживают 822 тысячи человек, с приезжими эта цифра больше - порядка 1 миллиона. В городе несколько домов находились на карантине, муниципалитет предпринимает локальные меры для противодействия распространению коронавируса. На данный момент нет оснований для того, чтобы вводить карантин во всем городе", - сообщил Чебан.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>