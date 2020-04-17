При каких условиях Кишинев может быть переведен на карантин - ответ примара

Выступая в эфире общественного телевидения мэр столицы назвал эпидемиологические нормы, при которых в Кишиневе может быть введен карантин, пока такого сценария развития событий в главном городе страны нет.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. В Кишиневе пока нет оснований для того, чтобы рассматривать возможность введения карантина, вызванного ситуацией с коронавирусом нового типа.

Для того, чтобы такие меры были предприняты на уровне столицы, число заразившихся должно превышать 1 процент от всего населения города. Об этом в эфире общественного телевидения Молдовы заявил генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

Один процент населения страны составляет порядка 8 тысяч 200 человек - этот показатель в разы ниже реальной статистики заболевших COVID-19 в Кишиневе.

"Официально в Кишиневе проживают 822 тысячи человек, с приезжими эта цифра больше - порядка 1 миллиона. В городе несколько домов находились на карантине, муниципалитет предпринимает локальные меры для противодействия распространению коронавируса. На данный момент нет оснований для того, чтобы вводить карантин во всем городе", - сообщил Чебан.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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