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Centrul COVID-19 Chișinău

Молодой человек с подозрением на коронавирус сбежал из карантинного центра

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200417/29920431/molodoy-chelovek-s-podozreniem-na-koronavirus-sbezhal-iz-karantinnogo-tsentra.html

Пациент покинул Центр COVID-19 без разрешения врачей, не дождавшись результатов анализов. Его местоположение устанавливает полиция.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Правоохранительные органы разыскивают 27-летнего уроженца города Яловены, сбежавшего из Центра COVID-19, расположенного на территории МВЦ "Молдэкспо".

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© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
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Информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневского управления полиции Наталья Стати.

Ранее двое пациентов уже сбегали из столичных медучреждений. Речь идет о 39-летней женщине из Чадыр-Лунги, госпитализированной в столичную больницу Святого Архангела Михаила и покинувшей медучреждение, утверждая, что ей не понравились условия. Позже женщина добровольно вернулась в больницу. В конце марта уроженец села Дэнчены Яловенского района, инфицированный вирусом нового типа, сбежал из инфекционного отделения Республиканской клинической больницы. Пациента удалось задержать.

Сотрудники министерства внутренних дел обращаются к гражданам страны с призывом осознавать опасность нового вируса и ответственность за свое поведение. В то время, как врачи делают все возможное, чтобы справиться со сложной ситуацией, каждый должен уважать их труд и не подвергать опасности других членов молдавского общества, уточняют в МВД.

За несоблюдение мер по профилактике или борьбе с пандемией коронавируса, если инфицированные рискуют заразить других лиц, они подвергнутся суровому наказанию. Штрафы в этом случае составляют до 50 000 леев, они могут сопровождаться лишением свободы на срок до 3 лет. Если действия лиц наносят серьезный или средний ущерб здоровью или приводят к смерти человека, наказание может составить до 7 лет лишения свободы.

Коронавирус в Молдове

По последним данным, общее количество подтвержденных в лабораториях случаев инфицирования коронавирусом достигло в Молдове 2 019-и. Тяжелобольных 143 пациента, у 572 состояние средней сложности. Число летальных исходов - 55.

Вместе с тем  общее количество выздоровевших достигло 276-и.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (735)

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