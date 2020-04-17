В Молдове подтверждены еще 110 случаев заболевания коронавирусом

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. К вечеру пятницы в Молдове зарегистрированы еще 110 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса нового типа.
В 3 из них вирус был "импортирован" из Российской Федерации. В остальных 107-ми заражение произошло внутри страны. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
Таким образом, общее число подтвержденных лабораторными тестами случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова достигло 2129 человек.
Ранее сообщалось, что на дому продолжают получать специализированное лечение 135 пациентов, диагноз которым медики поставили на основании клинико-эпидемиологических симптомов.
Число погибших от осложнений на фоне инфицирования коронавирусом достигло 55 человек. Выздоровели 276 человек.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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