В Молдове подтверждены еще 110 случаев заболевания коронавирусом

Таким образом, к настоящему моменту общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова достигло 2129 человек.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. К вечеру пятницы в Молдове зарегистрированы еще 110 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса нового типа.

В 3 из них вирус был "импортирован" из Российской Федерации. В остальных 107-ми заражение произошло внутри страны. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Таким образом, общее число подтвержденных лабораторными тестами случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова достигло 2129 человек.

Наибольшее число новых позитивных результатов на коронавирус зарегистрированы в Кишиневе — 34 случая, в Кэушанах и Единцах - по 14 случаев, в Глодянах (где введен каратин) - 7, в Приднестровье - 8, в Сынжерее - 5, в Кагуле - 4, в Фэлештах и Стрэшенах - по 3 случая, в Бельцах и Дубоссарах - по 2, в Яловенах и Сороках (в городе введен карантин) - по 2 случая.

Ранее сообщалось, что на дому продолжают получать специализированное лечение 135 пациентов, диагноз которым медики поставили на основании клинико-эпидемиологических симптомов.

Число погибших от осложнений на фоне инфицирования коронавирусом достигло 55 человек. Выздоровели 276 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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