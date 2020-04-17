Новые ограничения на Пасху - премьер Ион Кику обратился к населению

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. В течение трех дней - с субботы, 18 апреля, по понедельник, 20 апреля (включительно) общественный транспорт в муниципиях Кишинев и Бельцы ходить не будет. На такие вынужденные ограничения пошли власти страны в связи с рисками распространения COVID-19 в Молдове. Об этом сообщил глава кабинета министров Ион Кику.
"Это необходимо сделать, чтобы защитить граждан от вирусной угрозы и ограничить контакт людей с теми, кто может быть заражен", - подчеркнул Кику.
"В этот период мы должны беречь друг друга, относиться особенно внимательно к ближним. На сей раз мы должны отказаться от широкого празднования Пасхи, разделяя торжество лишь с самыми близкими", - сказал премьер.
Кику призвал всех жителей страны в период праздников ценить труд врачей и медработников, полицейских и военных, которые ежедневно выполняют свой долг во имя защиты населения от вирусной угрозы.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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