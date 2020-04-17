Новые ограничения на Пасху - премьер Ион Кику обратился к населению

В пятницу вечером состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при кабмине Молдовы, на период праздников введены дополнительные меры предосторожности в связи с эпидемической ситуацией.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. В течение трех дней - с субботы, 18 апреля, по понедельник, 20 апреля (включительно) общественный транспорт в муниципиях Кишинев и Бельцы ходить не будет. На такие вынужденные ограничения пошли власти страны в связи с рисками распространения COVID-19 в Молдове. Об этом сообщил глава кабинета министров Ион Кику.

"Это необходимо сделать, чтобы защитить граждан от вирусной угрозы и ограничить контакт людей с теми, кто может быть заражен", - подчеркнул Кику.

Премьер уточнил, что понимает, какое значения для граждан страны имеют Пасхальные праздники, но призвал всех оставаться дома, родственников, особенно в возрасте, поздравлять онлайн или по телефону, чтобы не подвергать их риску заражения COVID-19.

"В этот период мы должны беречь друг друга, относиться особенно внимательно к ближним. На сей раз мы должны отказаться от широкого празднования Пасхи, разделяя торжество лишь с самыми близкими", - сказал премьер.

Кику призвал всех жителей страны в период праздников ценить труд врачей и медработников, полицейских и военных, которые ежедневно выполняют свой долг во имя защиты населения от вирусной угрозы.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova