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Ион Кику, архивное фото.

Новые ограничения на Пасху - премьер Ион Кику обратился к населению

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (735)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200417/29923527/novye-ogranicheniya-na-paskhu-kiku-predstavil-detali-i-obratilsya-k-naseleniyu.html

В пятницу вечером состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при кабмине Молдовы, на период праздников введены дополнительные меры предосторожности в связи с эпидемической ситуацией.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. В течение трех дней - с субботы, 18 апреля, по понедельник, 20 апреля (включительно) общественный транспорт в муниципиях Кишинев и Бельцы ходить не будет. На такие вынужденные ограничения пошли власти страны в связи с рисками распространения COVID-19 в Молдове. Об этом сообщил глава кабинета министров Ион Кику. 

"Это необходимо сделать, чтобы защитить граждан от вирусной угрозы и ограничить контакт людей с теми, кто может быть заражен", - подчеркнул Кику. 

Церковь, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Премьер уточнил, что понимает, какое значения для граждан страны имеют Пасхальные праздники, но призвал всех оставаться дома, родственников, особенно в возрасте, поздравлять онлайн или по телефону, чтобы не подвергать их риску заражения COVID-19. 

"В этот период мы должны беречь друг друга, относиться особенно внимательно к ближним. На сей раз мы должны отказаться от широкого празднования Пасхи, разделяя торжество лишь с самыми близкими", - сказал премьер. 

Кику призвал всех жителей страны в период праздников ценить труд врачей и медработников, полицейских и военных, которые ежедневно выполняют свой долг во имя защиты населения от вирусной угрозы.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (735)

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Теги:
приостановление, транспорт, ограничения, коронавирус


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