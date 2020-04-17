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Румыния контрольно пропускной пункт

Они - на переднем крае: как защищают молдавских пограничников от COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (741)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200417/29924685/oni-na-perednem-krae-kak-zaschischayut-moldavskikh-pogranichnikov-ot-COVID-19.html

Хранителям рубежей Молдовы оказана существенная помощь в выполнении служебных обязанностей, спонсоры передали им необходимые средства антиэпидемической защиты.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Ежедневно в Молдову въезжают тысячи наших сограждан, которые возвращаются домой из-за рубежа в связи с пандемией COVID-19. Первые, с кем они встречаются, - пограничники, люди в форме не только проверяют документы, но и визуально выявляют лиц с характерными симптомами вирусной инфекции. 

В таких условиях сотрудники Пограничной полиции республики подвергаются большому риску инфицирования коронавирусом. Потому государство, зарубежные партнеры и представители неправительственных объединений стараются обеспечить их всеми необходимыми средствами защиты от COVID-19. 
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© Sputnik / Илья Питалев
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Четыре тысячи медицинских масок, 10 комплектов специальных комбинезонов, флаконы со спиртосодержащей жидкостью для дезинфекции рук - все это передали сотрудникам Погранполиции в пятницу. Помощь оказала Ассоциация румынских инвесторов в Республике Молдова. 

Все средства защиты от коронавируса были распределены между личным составом, несущим службу на открытых пунктах перехода рубежа с Румынией и Украиной. 

В руководстве ведомства уверены - только консолидированный и ответственный подход сможет поспособствовать скорейшему избавлению от вирусной угрозы. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (741)

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Теги:
коронавирус, маски, защита, пограничники, граница


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