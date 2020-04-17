Они - на переднем крае: как защищают молдавских пограничников от COVID-19

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Ежедневно в Молдову въезжают тысячи наших сограждан, которые возвращаются домой из-за рубежа в связи с пандемией COVID-19. Первые, с кем они встречаются, - пограничники, люди в форме не только проверяют документы, но и визуально выявляют лиц с характерными симптомами вирусной инфекции.

В таких условиях сотрудники Пограничной полиции республики подвергаются большому риску инфицирования коронавирусом. Потому государство, зарубежные партнеры и представители неправительственных объединений стараются обеспечить их всеми необходимыми средствами защиты от COVID-19. © Sputnik / Илья Питалев Врачи-борцы с коронавирусом достойны памятника: в России объявлен конкурс

Четыре тысячи медицинских масок, 10 комплектов специальных комбинезонов, флаконы со спиртосодержащей жидкостью для дезинфекции рук - все это передали сотрудникам Погранполиции в пятницу. Помощь оказала Ассоциация румынских инвесторов в Республике Молдова.

Все средства защиты от коронавируса были распределены между личным составом, несущим службу на открытых пунктах перехода рубежа с Румынией и Украиной.

В руководстве ведомства уверены - только консолидированный и ответственный подход сможет поспособствовать скорейшему избавлению от вирусной угрозы.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova