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В Левобережье Днестра - новые потери от COVID-19

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (741)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200417/29925611/v-pridnestrove---novye-poteri-ot-covid-19.html

Ушли из жизни двое пожилых жителей региона, у которых врачи диагностировали коронавирус нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр – Sputnik. В Слободзейском инфекционном госпитале умерли два человека. У обоих пациентов был подтвержден COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония. У них имелись хронические заболевания.

Centrul COVID-19 Chișinău
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
В Приднестровье к приему пациентов подготовлены локальные госпитали

Как сообщили в Оперативном штабе, один из умерших – 60-летний житель села Тея Григориопольского района. С 14 апреля он находился в реанимации. Мужчина был инвалидом второй группы, у него был хронических болезней, также он нуждался в жизненно важной процедуре – гемодиализе.

Другой скончавшийся пациент – тираспольчанин 1945 года рождения. Он был доставлен в Слободзейский госпиталь из РКБ 13 апреля. Страдал ишемической болезнью сердца, имел проблемы с легкими.

17 апреля также пришли и добрые новости. На выписку после лечения от коронавируса нового типа отправлено было восемь человек.

Всего коронавирус лабораторно подтвержден у 212 приднестровцев, 188 из них проходит лечение в медучреждениях региона, одна женщина находится в кишиневской больнице, 19 пациентов выздоровели, 12 человек умерли.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (741)

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Теги:
госпиталь, коронавирус, Приднестровье


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