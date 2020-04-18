После того, как кишиневцы выйдут из карантина, их ждет сюрприз от примэрии

В городе появляется все больше мест для отдыха кишиневцев - еще одну зеленую зону восстановят до конца мая текущего года.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Работы по реабилитации сквера на улице Букурией в столичном секторе Буюканы выполнены на 90%. Об этом на своей персональной страничке в социальной сети Facebook сообщил генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

По словам столичного градоначальника, в то время, как большинство горожан остаются дома на карантине, им готовят сюрприз.

В сквере были посажены новые липовые аллеи, пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой, установлены системы искусственного орошения для того, чтобы даже в знойные летние месяцы трава на газонах выглядела изумрудно-зеленой.

На всех аллеях будут современные, комфортные для отдыха скамейки, ведутся работы по созданию дорожек для велосипедистов.

Более того, там были отремонтированы тротуары по периметру, обустроена автостоянка и открыта дорога для движения транспорта в периметре Национального инспектората по расследованиям МВД.

Рабочие оснащены необходимой экипировкой и соблюдают все правила защиты от COVID-19, сообщил генеральный примар столицы.

"Я хочу, чтобы все зеленые зоны в городе вновь ожили и у людей были хорошие условия для отдыха. Кишинев может выглядеть лучше!", - заявил Чебан.

Одно из излюбленных мест отдыха кишиневцев уже было восстановлено за период карантина. Речь идет о сквере перед входом в парк Valea Morilor.

Был построен фонтан, восстановлены тротуары, установлены цветочные горшки, скамейки, урны для мусора. Также налажено ночное освещение.

Проект осуществлен при поддержке экономического агента совместно с претурой сектора Центр. Таким образом, после того, как будут сняты каратинные ограничения, жители столицы обретут новое место для отдыха и развлечения и смогут лично прийти сюда, чтобы полюбоваться новым видом места, знакомого с детства.

На данный момент ведутся восстановительные работы в еще одном любимом кишиневцами и гостями столицы парке - "Ла Извор". Там началось строительство первого в нашей стране стадиона для пляжного футбола.

Порядка 80% стоимости работ покроет FIFA в сотрудничестве с Молдавской федерацией футбола, которая предоставит оставшиеся 20% средств, необходимых для строительства и обустройства арены.

Примэрия Кишинева намерена обустроить 2 из 4 существующих зон парка, а касательно строительства самого стадиона уже есть решение муниципального совета Кишинева. Арена рассчитана на 1100 мест и будет передана в пользование жителей.

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