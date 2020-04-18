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Ирина Влах

Поздравление башкана Гагаузии с Пасхой: вера поможет нам в это нелегкое время

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (759)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200418/29922282/bashkan-gagauzii-s-osoboy-teplotoy-pozdravila-vsekh-s-paskhoy-khristovoy-video.html

Глава автономии в преддверии праздника Светлого Христова Воскресения выразила надежду, что совместными усилиями народ выдержит испытание, связанное с мировой пандемией коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Общая беда, как никогда, объединяет людей, показывает истинную сущность человека, готового откликнуться на чужие переживания, проблемы, невзгоды.

В этот период вся суета обыденной жизни отходит на второй план, а в авангарде оказывается лишь добро и готовность протянуть руку помощи всем нуждающимся. Этим, как и все граждане Республики Молдова, сегодня живут люди в гагаузской автономии. 

Помощь пожилым людям, находящимся в зоне особого риска инфицирования COVID-19, является одним из краеугольных камней в этот непростой период. 

Волонтеры - представители молодежи, развозя продукты старикам, всем нуждающимся, руководствуются одним, но главным принципом: если мне несложно это сделать, то почему я не могу протянуть руку помощи? 

"Бог - в наших действиях и поступках", - заявил корреспонденту Sputnik Молдова один из молодых людей, который привез одинокому пожилому человеку продуктовый набор и пасхальный кулич. 

На "передовой" борьбы с коронавирусом в Гагаузии, конечно же, - врачи. Они самоотверженно выполняют свой долг, вызывая искреннее восхищение всех жителей автономии. Сами медики говорят, что именно вера помогает им работать в непростое для всей страны время. 

"В эти дни мы еще больше понимаем, как важно поддерживать близких людей и беречь свое здоровье. Как важно не впадать в страх и уныние, не сеять панику вокруг.  Я верю в милость Бога, в то, что он услышит наши молитвы. Наша вера поможет нам выстоять и победить в это нелегкое время. Свет, радость и любовь дарует нам Пасха. Благослови, Господь, нашу Гагаузию", - заявила Влах. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (759)

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Теги:
Ирина Влах, башкан Гагаузии, Гагаузия, поздравление, Пасха


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