В Приднестровье в пасхальные дни в храмах будут только священнослужители

ТИРАСПОЛЬ, 18 апр – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья предпримут строгие меры, чтобы не допустить массового скопления людей в пасхальные праздники и на Радоницу. Об этом сказал глава Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Руслан Мова.
"Ни рядом с храмом постоять, ни мимо пройти, ни где-то в другом месте освятить куличи мы возможности не дадим. Уже с сегодняшнего дня сотрудники милиции будут обеспечивать охрану общественного порядка при проведении религиозных мероприятий", - сообщил он.
В храме никого, кроме священников
Во время поминальных дней сотрудники правоохранительных органов также никого не будут допускать на кладбища по всей территории Приднестровья. Поминальные мероприятия перенесены на более поздний срок.
"Мы будем действовать так же, как и действовали до сих пор. К счастью, большая часть граждан понимает тот язык, на котором мы с ними говорим. Те методы и формы убеждения, которые мы применяем в отношении наших граждан, действуют", - подчеркнул Мова.
Он также пояснил, что есть и такие люди, которые не с первого раза понимают предупреждения правоохранителей, к ним будут вынуждены применять меры административного характера.
Запрет на движение транспорта
В случае острой необходимости передвижения на такси или своем личном транспорте, гражданам нужно заранее уведомить Оперштаб, обозначив цели поездки. Возможно, необходимо поехать на дачу, выехать на природу семьей, к родителям. Звонки на горячую линию и сообщения в Кризисном центре принимаются круглосуточно.
"Выходы на улицу возбраняться не будут, если только это не праздное шатание. Есть хитрецы, которые под благовидным предлогом привезти продукты или медикаменты престарелым родителям, пытаются использовать послабления. Должен предупредить, мы обладаем всеми техническими средствами, чтобы отследить маршрут передвижения и честность взаимоотношений с Оперативным штабом", - пояснил Мова.
Номер горячей линии Кризисного центра 0-800-22-800. Сообщения можно присылать на e-mail: 80022800@mvdpmr.org.
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